Великобритания и союзники направили пакет военной помощи на €217 миллионов для усиления ПВО Украины

Без поддержки Запада войну в Украине против России было бы невозможно выиграть. Ведь враг превосходит нас количественно в живой силе и вооружении. И хотя в мире сейчас нелегкие времена, все понимают: если не помогут сейчас, то уже скоро придется встречать “русский мир” на своей земле.

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Что известно о новом транше помощи и какова его стоимость, рассказываем далее в материале.

Новый пакет военной помощи от Великобритании

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что военный пакет помощи на сумму 150 млн фунтов стерлингов, эквивалентно более 217 млн евро, выделили для усиления противовоздушной и морской обороны Украины.

— Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины для удовлетворения их неотложных потребностей в средствах. Пакет содержит больше систем противовоздушной обороны по защите гражданского населения и инфраструктуры Украины, а также морские возможности для усиления Военно-морских сил, — сказал Грант Шеппс.

Известно, что военный пакет помощи содержит:

радары противовоздушной обороны, приманки и системы электронной борьбы — на сумму 70 млн фунтов стерлингов (€81 млн), они направлены совместно от Великобритании и союзников;

небольшие лодки, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа на сумму 80 млн фунтов стерлингов (свыше €110 млн).

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Самым большим донором средств для Украины является Великобритания, выделив 500 миллионов фунтов стерлингов. В альянс также входят Дания, Эстония, Финляндия и Германия.

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