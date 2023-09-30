Вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел взрыв на нефтепроводе в 17:00 30 сентября. ГСЧС Украины сообщает, что произошло разливание нефтепродуктов и огонь распространился на частный дом.

Порыв нефтепровода диаметром 150 мм привел к выливке нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров и привел к возгоранию.

Пострадали 6 человек, из них 2 детей, которые госпитализированы в больницу. На месте происшествия привлекались 18 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

На месте происшествия немедленно введены меры по локализации инцидента. Задвижки на нефтепроводе перекрыты и работают необходимые экстренные службы для ликвидации последствий.

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Местное население уже получило предупреждение о необходимости покинуть район для обеспечения их безопасности.

Ситуация остается напряженной, и мы будем продолжать предоставлять обновленную информацию по развитию событий.

В 17:54 ликвидированы пожары разлитых нефтепродуктов на площади 100 кв.м и вспомогательного сооружения на площади 20 кв.

Взрыв на нефтепроводе возле села Стримба — ФОТО

В Ивано-Франковской области произошел прорыв нефтепровода, есть пострадавшие — рассказываем, что известно / 3 Фотографии

Фото: ГСЧС

Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области — ВИДЕО

Село Стримба на карте

Напомним, в Коломыйской общине в Ивано-Франковской области 12 и 13 августа провели дни траура над 8-летним мальчиком — Володей Балабаником. Он погиб в результате ракетного удара по Ивано-Франковской области.

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