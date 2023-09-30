Поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався вибух на нафтопроводі о 17:00 сьогодні. ДСНС України повідомляє, що відбулося розлиття нафтопродуктів та вогонь поширився на приватний будинок.

Порив нафтопроводу діаметром 150 мм призвів до виливання нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 метрів квадратних та спричинив загоряння.

Постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

На місці події негайно введено заходи для локалізації інциденту. Засувки на нафтопроводі перекриті, і працюють необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків. Місцеве населення також вже отримало попередження про необхідність залишити район для забезпечення їхньої безпеки.

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Ситуація залишається напруженою, і ми будемо продовжувати надавати оновлену інформацію по розвитку подій.

О 17:54 ліквідовано пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв.м та допоміжної споруди на площі 20 м кв.

Вибух на нафтопроводі біля села Стримба — ФОТО

В Івано-Франківській області стався прорив нафтопроводу, є постраждалі — розповідаємо, що відомо / 3 Фотографії

Фото: ДСНС

Вибух нафтопроводі на Івано-Франківщині — ВІДЕО

Село Стримба на карті

Нагадаємо, у Коломийській громаді на Івано-Франківщині 12 і 13 серпня провели дні жалоби над 8-річним хлопчиком — Володею Балабаником. Він загинув внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині.

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