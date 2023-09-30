Новини

В Івано-Франківській області стався прорив нафтопроводу, є постраждалі — розповідаємо, що відомо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 30 Вересня 2023, 18:37
Нафтопровід

Більше новин
Юрій Фурик
Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки
Як приготувати лечо на зиму: рецепт Євгена Клопотенка
Смак літа, закручений у банку. Рецепт смачного лечо від Євгена Клопотенка
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — історія та традиції свята за новим церковним календарем
Дивитись більше

Матеріали по темі

Пожежа у комплексі відпочинку Сяйво Карпат: як усе сталося
148 дітей вижили дивом! Що відомо про пожежу в комплексі відпочинку та чому про безпеку малечі ніхто не подбав
Навчання 2023
Школа в метро та договори про спільні укриття: яким буде навчання в Україні цього року
Загиблий Володя Балабаник
Дідусь загиблого хлопчика не стримав сліз! Місцеві на Івано-Франківщині розповіли про атаку
вибухи в україні
Вибухи в областях України: на Івано-Франківщині внаслідок обстрілу загинула дитина

Відео
0:11:25
Юрій Фурик

Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки
0:12:52
Максим Колесніков
Почувається краще й навіть повернувся на службу: як Максим Колесніков оговтується після полону
0:02:41
село Некрасове
Пригрозила зарізати і заперечувала існування України. На Вінниччині розгорівся скандал через російські пісні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту
Бабин Яр трагедія
Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:01
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться
Більше відео
Уривок з книжки Сяйво свідомого я. Як зцілити душу, тіло та розум ізсередини
Читати далі
Не став дитинство малюка на паузу. Уривок з книги Сяйво свідомого я. Як зцілити душу, тіло та розум ізсередини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь