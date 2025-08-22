Рашизм — официальный термин: ВР приняла закон о политике национальной памяти

В Верховной Раде был принят законопроект №13273. Документ закрепляет основы государственной политики национальной памяти украинского народа. В частности, официальным становится термин — рашизм. Что еще известно о законопроекте о рашизме — рассказываем в материале.

Верховная Рада зафиксировала законом термин рашизм

С 2022 года, когда весь мир в очередной раз увидел российские преступления в Украине, этому дали достаточно логическое название — рашизм. Под рашизмом рассматривали разновидность тоталитарной фашистской идеологии, симбиоз фашизма и сталинизма.

21 августа 2025 года был принят закон об основах государственной политики национальной памяти украинцев, где официально закрепляется термин рашизм.

Сейчас закон ждет подписи президента. За законопроект проголосовали 273 народных депутата. По словам депутата и члена постоянной делегации в ПАСЕ Евгении Кравчук, законопроект является историческим с точки зрения сохранения национальной памяти и является инструментом безопасности.

Отдельно будет закон о мемориализации войны. Кроме того, на уровне закона закрепляются определенные термины. К примеру, термин “рашизм” как идеология российской федерации, а нынешняя война официально имеет закрепленное название “Война за Независимость Украины”.

Кроме всего, депутат поделилась, что Украинский институт национальной памяти отныне сможет не только реализовывать, но и формировать свою политику. Ведь статус Института был сознательно снижен при президентстве Януковича.

В документе содержатся правки по декоммунизации и деколонизации.

Украинское культурное наследие и украинский язык попали в список стратегических интересов украинского народа и являются частью безопасности, то есть тем, что мы должны оборонять.

Закон о политике национальной памяти предусматривает определение следующих понятий:

Война за независимость Украины.

Рашизм.

Политика памяти.

Места памяти.

Преступления против украинского народа;

Историческая антиукраинская пропаганда.

В законе предусмотрено принятие Государственной стратегии обновления и сохранения нацпамяти украинского народа.

Кроме того, места памяти Второй Мировой войны будут согласованы с законами о декоммунизации и государственном языке. Коммунистическую символику уберут, а даты войны исправят на 1939–1945.

Информация об умерших на могилах и местах почетного захоронения больше не будет засекречена. А названные законным способом улицы и площади не смогут переименовываться в течение 10 лет.

У местных советов будет полгода на устранение символов российской имперской политики из общественных мест. Признаются государственными наградами, которые были введены УНР и УГВР и использовались до 1991 года.

Российские преступления по отношению к себе должен помнить каждый народ. Немало горя принесли россияне и крымским татарам. Вікна рассказывали, что 46% крымских татар погибли в первые годы депортации.

