Рашизм — офіційний термін: ВР ухвалила закон про політику національної пам’яті

У Верховній Раді ухвалили законопроект №13273. Документ закріплює засади державної політики національної пам’яті українського народу. Зокрема офіційним стає термін — рашизм. Що ще відомо про законопроект про рашизм — розповідаємо в матеріалі.

Верховна Рада зафіксувала законом термін рашизм

З 2022 року, коли весь світ укотре побачив російські злочини в Україні, цьому дали доволі логічну назву — рашизм. Під рашизмом розглядали різновид тоталітарної фашистської ідеології, симбіоз фашизму і сталінізму.

21 серпня 2025 року було ухвалено закон про засади державної політики національної пам’яті українців, де офіційно закріплюється термін рашизм.

Нині закон чекає на підпис президента. За законопроект проголосували 273 народних депутати. За словами депутатки та членкині постійної делегації у ПАРЄ Євгенії Кравчук, законопроект є історичним з погляду збереження національної пам’яті і є інструментом безпеки.

Окремо буде закон щодо меморіалізації війни. Крім того, на рівні закону закріплюються певні терміни. Наприклад, термін “рашизм” як ідеологія російської федерації, а нинішня війна офіційно має закріплену назву “Війна за Незалежність України”.

Крім усього, депутатка поділилася, що Український інститут національної пам’яті відтепер зможе не лише реалізовувати, а й формувати свою політику. Адже статус Інституту було свідомо знижено за часів президентства Януковича.

У документі містяться правки щодо декомунізації та деколонізації.

Українська культурна спадщина й українська мова потрапили до переліку стратегічних інтересів українського народу і є частиною безпеки, тобто тим, що ми повинні обороняти.

Закон про політику національної пам’яті передбачає визначення таких понять:

Війна за Незалежність України.

Рашизм.

Політика пам’яті.

Місця пам’яті.

Злочини проти українського народу;

Історична антиукраїнська пропаганда.

У законі передбачено ухвалення Державної стратегії відновлення та збереження нацпам’яті українського народу.

Крім усього, місця пам’яті Другої Світової війни будуть узгоджені з законами про декомунізацію та державну мову. Комуністичну символіку приберуть, а дати війни виправлять на 1939-1945.

Інформація про померлих на могилах та місцях почесного поховання більше не буде засекреченою. А названі законним способом вулиці та площі не зможуть перейменовувати протягом 10 років.

Місцеві ради матимуть півроку на усунення символів російської імперської політики з громадських місць. Визнаються державними нагородами такі, що були запроваджені УНР і УГВР і використовувалися до 1991 року.

Російські злочини має пам’ятати щодо себе кожен народ. Чимало горя принесли росіяни і кримським татарам. Вікна розповідали, що 46% кримських татар загинули у перші роки депортації.

