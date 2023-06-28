Запорожье хотят переименовать: как раньше назывался город и что известно об изменении названия

Запорожье — город с величественной историей. Кроме Хортицы и казаков, сейчас в СМИ вспоминают о местной атомной станции, которую могут взорвать россияне (находится недалеко от города). Кроме этого, в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявляют, что принялись рассматривать вопрос о переименовании Запорожья.

Какое название город имел до этого и почему Запорожье хотят переименовать — читай в материале.

Как раньше называлось Запорожье: краткая история города

До своего современного названия Запорожье называлось городом Александровск. Ведь тогда (в мае 1770 года) Екатерина II подписала указ о строительстве крепостей, а одна из самых больших была именно Александровской.

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Согласно плану, недалеко от Днепра, на берегу реки Мокрой Московки заложили крепостные постройки и город. К зиме построили дома для офицеров, землянки для солдат и рабочих. Уже через 100 лет, в 1873 году, через Александровск была проложена железная дорога, работали заводы и производства.

Однако уже после Первой мировой войны в 1920 году уездный центр превратился в губернский город.

Александровская губерния объединила Бердянский, Мелитопольский, Александровский уезды, Хортицкую волость Екатеринославского уезда. А уже в 1921 году его переименовали в Запорожье.

Запорожье хотят переименовать: что известно

Вскоре Запорожье может получить другое название по рекомендации Нацкомиссии по стандартам государственного языка. Известно, что Нацкомиссия внесла город в перечень названий поселков и городов, которые не отвечают лексическим нормам украинского языка. В настоящее время этот список насчитывает 1400 названий. Информация об этом есть в решении №230, опубликованном на сайте ведомства от 22 июня.

Город Запорожье хотят переименовать согласно закону Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Вместе с тем, Нацкомиссия не уточняет, что именно идет в разрез с текущими нормами нового законодательства.

Новое название Запорожья: кто будет выбирать

Известно, что местные власти обязали в течение следующих полугода предложить новое название для города или аргументировать целесообразность названия Запорожье.

То есть, местные депутаты должны продумать хорошие аргументы для того, чтобы отстоять старое название или предложить новое. Если этого не произойдет, то через 6 месяцев парламент выберет новое название.

Переименование Запорожья 2023: что будет с областью

Как известно, для переименования всей области необходимо будет внести изменения в Конституцию. А для этого нужно, чтобы было 300 парламентских голосов.

Еще до этого в Украине меняли название областного центра, но не области. К примеру, можем вспомнить о Днепропетровской области и Кировоградской.

Как построена ЗАЭС и действительно ли можно ожидать опасности оттуда, мы писали в другом материале.

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