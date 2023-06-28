Запоріжжя хочуть перейменувати: як раніше називалося місто та що відомо про зміну назви

Запоріжжя — місто з величною історією. Окрім Хортиці та козаків, зараз у ЗМІ згадують його атомну електростанцію, яку можуть підірвати росіяни (розташована вона неподалік міста).

Крім цього, у Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що взялися розглядати питання про перейменування Запоріжжя. Яку назву місто мало до цього та чому Запоріжжя хочуть перейменувати — читай в матеріалі.

Як раніше називалося Запоріжжя: коротка історія міста

До своєї сучасної назви Запоріжжя називалося містом Олександрівськ. Адже тоді (у травні 1770 року) Катерина ІІ підписала указ про будівництво фортець, а одна з найбільших була саме Олександрівською. Відповідно до плану, неподалік Дніпра, на березі річки Мокрої Московки, заклали фортечні споруди та місто.

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До зими побудували будинки для офіцерів, землянки для солдатів та робітників. Вже через 100 років, у 1873 році, через Олександрівськ було прокладено залізницю, працювали заводи та виробництва.

Однак після Першої світової війни, у 1920 році, повітовий центр перетворився на губернське місто. Олександрівська губернія об’єднала в собі Бердянський, Мелітопольський, Олександрівський повіти та Хортицьку волості Катеринославського повіту. А вже у 1921 місто перейменували на Запоріжжя.

Запоріжжя хочуть перейменувати: що відомо

Незабаром Запоріжжя може отримати іншу назву через рекомендацію Нацкомісії зі стандартів державної мови. Відомо, що Нацкомісія внесла місто до переліку тих назв селищ та міст, які не відповідають лексичним нормам української мови.

Зараз цей список налічує 1400 назв. Інформація про це є у рішенні № 230, опублікованому на сайті відомства від 22 червня.

Місто Запоріжжя хочуть перейменувати через закон Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії.

Разом з тим, Нацкомісія не уточнює, що саме йде у розріз з поточними нормами нового законодавства.

Нова назва Запоріжжя: хто обиратиме

Відомо, що місцеву владу зобов’язали протягом наступних півроку запропонувати нову назву для міста або аргументувати доцільність назви Запоріжжя. Тобто, місцеві депутати повинні продумати хороші аргументи для того, аби відстояти стару назву або запропонувати нову. Якщо цього не станеться, то через 6 місяців парламент обере нову назву.

Перейменування Запоріжжя 2023: що буде з областю

Як відомо, для перейменування цілої області необхідно буде внести зміни до Конституції. А для цього треба, аби було 300 парламентських голосів.

Ще до цього в Україні змінювали назву обласного центру, але області — ні. Наприклад, можемо згадати про Дніпропетровську область та Кіровоградську.

Як побудована ЗАЕС та чи справді можна чекати небезпеки звідти, ми писали в іншому матеріалі.

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