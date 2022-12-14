Родительство

Переживает стресс и не может поделиться с родителями: зачем ребенку нужен психолог

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 декабря 2022, 10:00
Чи потрібен психолог дитині, що постраждала від війни
Фото: Pexels

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