Переживает стресс и не может поделиться с родителями: зачем ребенку нужен психолог

Дети, наверное, сложнее всего переживают события вокруг. Им сложно понять, что и почему происходит, а на мировосприятии остается отпечаток войны.

Если ты заметил(-а), что ребенок закрылся в себе и ведет себя иначе, мы расскажем, нужен ли психолог ребенку, пострадавшему от войны. Читай подробно в материале.

Нужен ли психолог ребенку, пострадавшему от войны

Если ребенок не может справиться со своими эмоциями, ему нужно помочь, чтобы он чувствовал себя лучше и смог пережить сложные моменты жизни. В психологии такая практика называется контейнированием.

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Согласно этой практике родители могут выслушать, успокоить и объяснить ребенку то, что он испытывает, тем самым используя свои эмоциональные ресурсы как контейнер для детских.

В условиях войны психологическая поддержка нужна многим, и может случиться так, что родители не способны в полной мере разделить переживания и боль своих малышей, потому что они тоже переполнены болью.

Тем более, когда ребенок видит страдания своих родителей, то чувствует ненадежность и прекращает делиться своими переживаниями, чтобы не добавлять боли. В таком случае лучше обратиться к детскому психологу. Это обезопасит и родителей, и ребенка от избытка отрицательных и болезненных эмоций.

Любая скрытая травма рано или поздно проявится. Поэтому роль психолога в таких случаях — перенять на себя эту боль и переживания.

Если пренебречь визитом к психологу в трудные моменты, это может повлечь за собой болезни, ведь ментальное и физическое здоровье взаимосвязаны. Могут проявляться симптомы астмы, колита, гастрита, расстройств пищевого поведения и других — все эти болезни лечат в паре с психологом.

К тому же работа с психологом нужна не только ребенку, но и родителям или опекунам. Это убережет от ошибок воспитания и поможет обратить внимание на возможные проблемы в коммуникации между ребенком и родителями.

Ранее мы рассказывали, как психологически поддержать детей во время и после войны.

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