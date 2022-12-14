Проживає стрес і не може поділитися з батьками: для чого дитині потрібен психолог

Діти, певно, найскладніше переживають події навколо. Їм складно зрозуміти, що і чому відбувається, а на світосприйняття накладається відбиток війни.

Якщо ти помітив(-ла), що дитина закрилась у собі та поводиться інакше, ми розповімо, чи потрібен психолог дитині, яка постраждала від війни.Читай детально в матеріалі.

Чи потрібен психолог дитині, що постраждала від війни

Якщо дитина не може впоратися зі своїми емоціями, їй потрібно допомогти, щоб вона почувалася краще і змогла пережити складні моменти життя. У психології така практика називається контейнуванням.

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За цією практикою батьки можуть вислухати, заспокоїти і пояснити дитині те, що вона відчуває, тим самим використовуючи свої емоційні ресурси як контейнер для дитячих.

В умовах війни психологічна підтримка потрібна багатьом, і може статися так, що батькам не під силу повною мірою розділити переживання та біль своїх малюків, бо теж переповнені болем.

Тим паче, коли дитина бачить страждання своїх батьків, то відчуває ненадійність і припиняє ділитися своїми переживаннями, щоб не додавати болю. У такому випадку найкраще звернутися до дитячого психолога. Це убезпечить і батьків, і дитину від надлишку негативних і болісних емоцій.

​​Будь-яка прихована травма рано чи пізно проявиться. Тому роль психолога у таких випадках — перейняти на себе цей біль та переживання.

Якщо знехтувати візитом до психолога в тяжкі моменти, це може спричинити хвороби, адже ментальне і фізичне здоров’я взаємопов’язані. Можуть проявлятися симптоми астми, коліту, гастриту, розладів харчової поведінки тощо — усі ці хвороби лікують у парі з психологом.

До того ж робота з психологом потрібна не лише дитині, а й батькам чи опікунам. Це вбереже від помилок виховання та допоможе звернути увагу на можливі проблеми, які є в комунікації між дитиною і батьками.

Раніше ми розповідали, як психологічно підтримати дітей під час та після війни.

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