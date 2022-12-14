Батьківство

Проживає стрес і не може поділитися з батьками: для чого дитині потрібен психолог

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 10:00
Чи потрібен психолог дитині, що постраждала від війни
Фото: Pexels

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