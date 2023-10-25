“Мне за 50, и я хочу улучшить питание. Какие продукты нужно добавить в свой рацион?”

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер
С возрастом наш организм нуждается в большем количестве полезных витаминов. Поэтому важно правильно наладить свой рацион.
После 50 лет важно обратить особое внимание на питание, поскольку организм подвергается изменениям. Употребление некоторых продуктов становится жизненно необходимым. Ты узнаешь, что поможет поддержать свой организм и укрепить здоровье.
О том, на какие продукты следует обратить внимание после 50 лет, рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.
Важные продукты питания после 50 лет:
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После 50 лет нужно употреблять разнообразные продукты, чтобы получить все необходимые питательные вещества. Уменьшить количество соли во время приготовления блюд, это помогает предотвращать повышение артериального давления.
Надо следить за размерами порций, ведь с возрастом объем потребляемых калорий может уменьшиться.
Что происходит при дефиците полезных веществ:
Следует помнить, что индивидуальные потребности в питательных веществах могут разниться, поэтому важно консультироваться с врачом или диетологом для разработки индивидуальной стратегии питания после 50 лет.
Правильное питание помогает нам обогатить организм полезными элементами. Ранее мы рассказывали о питании женщины при менопаузе.
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