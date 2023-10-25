Советы
Эксклюзив

“Мне за 50, и я хочу улучшить питание. Какие продукты нужно добавить в свой рацион?”

Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 октября 2023, 17:00
Харчування після 50 років: поради та які продукти треба додати до раціону
Фото: Pexels

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Никита Пермяков
психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь

“Мне за 50, и я хочу улучшить питание. Какие продукты нужно добавить в свой рацион?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

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HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub
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