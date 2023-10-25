“Мені за 50, і я хочу покращити харчування. Які продукти треба додати до свого раціону?”

Health-експерт з медичною освітою, блогерка
З віком наш організм потребує більше корисних вітамінів. Тому важливо правильно налагодити свій раціон.
Після 50 років важливо звернути особливу увагу на харчування, оскільки організм піддається змінам. Вживання деяких продуктів стає життєво необхідним. Ти дізнаєшся, що допоможе підтримати свій організм та зміцнити здоров’я.
Про те, на які продукти слід звернути увагу після 50 років, розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.
Важливі продукти для харчування після 50 років:
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Після 50 років треба вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі необхідні поживні речовини. Зменшити кількість солі під час приготування страв, це допомагає запобігати підвищенню артеріального тиску.
Варто слідкувати за розмірами порцій, адже з віком об’єм калорій, які необхідно споживати, може зменшитися.
Що відбувається під час дефіциту корисних речовин:
Варто пам’ятати, що індивідуальні потреби в поживних речовинах можуть відрізнятися, тому важливо консультуватися з лікарем чи дієтологом для розробки індивідуальної стратегії харчування після 50 років.
Правильне харчування допомагає нам збагатити організм корисними елементами. Раніше ми розповідали про харчування жінки при менопаузі.
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