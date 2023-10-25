Поради
Ексклюзив

“Мені за 50, і я хочу покращити харчування. Які продукти треба додати до свого раціону?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Жовтня 2023, 17:00
Харчування після 50 років: поради та які продукти треба додати до раціону
Фото: Pexels

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Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Мені за 50, і я хочу покращити харчування. Які продукти треба додати до свого раціону?”
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Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

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