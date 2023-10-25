“Мені за 50, і я хочу покращити харчування. Які продукти треба додати до свого раціону?”

З віком наш організм потребує більше корисних вітамінів. Тому важливо правильно налагодити свій раціон.

Після 50 років важливо звернути особливу увагу на харчування, оскільки організм піддається змінам. Вживання деяких продуктів стає життєво необхідним. Ти дізнаєшся, що допоможе підтримати свій організм та зміцнити здоров’я.

Про те, на які продукти слід звернути увагу після 50 років, розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Раціон після 50 років

Важливі продукти для харчування після 50 років:

комплексні вуглеводи — крупи, цілозерновий хліб та інші комплексні вуглеводи допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та надають енергію;

магній — горіхи, шпинат, банани та інші продукти, багаті на магній, сприяють зміцненню кісток та підтримці серцевого здоров’я;

кальцій та вітамін D — молочні продукти важливі для кісток. Вітамін D допомагає організму краще засвоювати кальцій;

білок рослинного походження — горох, квасоля та інші продукти рослинного походження містять білок, який сприяє зміцненню м’язів та підтримці імунної системи;

омега-3 жирні кислоти — риба, лляне насіння та оливкова олія містять омега-3 жирні кислоти, які корисні для здоров’я серця та мозку.

Корисні харчові звички після 50 років

Після 50 років треба вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі необхідні поживні речовини. Зменшити кількість солі під час приготування страв, це допомагає запобігати підвищенню артеріального тиску.

Варто слідкувати за розмірами порцій, адже з віком об’єм калорій, які необхідно споживати, може зменшитися.

Що відбувається під час дефіциту корисних речовин:

дефіцит кальцію може призвести до остеопорозу та кісткових проблем;

відсутність вітаміну D може спричинити погіршення засвоєння кальцію та недоліки в роботі м’язів та імунної системи;

недостатнє споживання омега-3 жирних кислот може призвести до погіршення здоров’я серця та мозку.

Варто пам’ятати, що індивідуальні потреби в поживних речовинах можуть відрізнятися, тому важливо консультуватися з лікарем чи дієтологом для розробки індивідуальної стратегії харчування після 50 років.

Правильне харчування допомагає нам збагатити організм корисними елементами. Раніше ми розповідали про харчування жінки при менопаузі.

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