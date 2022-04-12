“Боюсь смерти и изнасилования. Как справиться с эмоциями после травмирующих новостей?”

Около недели назад Украину и весь мир всколыхнули первые фото с освобожденных территорий Киевской области и ужаснули зверства российских оккупантов, которые они устроили в Буче, Гостомеле и Бородянке. Еще неизвестно, сколько нам придется узнать о других населенных пунктах.

Отдельного внимания требуют именно новости об изнасиловании. Раньше эта проблема в основном волновала только женщин. Однако, как оказалось, этот жестокий вид преступления не обходит вообще никого, когда на сцену войны выходят озверевшие оккупанты.

Психолог и кандидат психологических наук Ирина Тычина объяснила, какова естественная реакция на новости об изнасиловании, и как уберечь собственное ментальное здоровье.

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Прежде всего нужно понимать, что все эмоции во время войны нормальные, независимо от того, находимся мы в зоне боевых действий или же в относительной безопасности.

Бояться своей смерти или своих близких, страх стать жертвой издевательств и насилия – естественно для человека.

Даже привычный просмотр новостей может вызвать травматическую реакцию. Когда видишь ужасные картины с когда-то живыми людьми, понимаешь, что на их месте мог быть кто-либо другой. Особенно пугает не только убийство и пытки, но и изнасилования.

Почему новости об изнасиловании могут быть травматическими

Сексуальное насилие – очень тяжкое преступление. Не зря даже среди преступников хуже убийц считаются насильники.

У них цель остается желание не только заставить жертву страдать, но и испытывать стыд, вину, собственное бессилие и беспомощность.

Это, в первую очередь, попытка унизить человеческое достоинство. Поэтому физические издевательства становятся еще более травматичными не только для тела, но и для психики.

Как справиться с эмоциями от новостей об изнасиловании

Проявить эмоции

Старайся проявлять свои эмоции наружу, но желательно экологичным для окружающих способ.

Следует поговорить с людьми, которым можно доверить свои опасения и страхи.

Трансформировать эмоции

Именно в этом случае можно и нужно извлекать из глубин своего сознания именно злобу и ярость. Ими нужно заменить свои страхи и тревогу и направить против оккупантов.

Это необходимо, поскольку тревожную энергию можно вытеснить именно с помощью агрессивной. Позже свою злобу можно использовать и себе на пользу.

Контролировать мнения

Нужно быть внимательными к своим мыслям. Как только появляются мысли о пугающем, необходимо пытаться переключиться.

В этом может помочь разговор с другим человеком или любое действие – обустройство быта, приготовление пищи, обучение с ребенком, волонтерская работа. Занятый человек не имеет времени на устрашающие мысли.

Контакт с телом

Важно прислушиваться к своему телу и быть в контакте. Что это значит?

Если накатывают эмоции, можно растереть лицо, руки, легонько пощипать себя за мочки ушей. Иногда может казаться, что весь мир вращается, поэтому важно таким образом не терять связь с реальностью.

В такие моменты нужно глубоко дышать и если есть возможность – подвигаться.

Контакт с собственными потребностями

Необходимо не забывать о собственных нуждах и постоянно прислушиваться к себе.

К примеру, может пересыхать во рту от тревоги. Поэтому нужно сначала просто выпить чуть-чуть воды, хотя бы маленькими глотками.

Также важно не забывать о сне, поскольку его отсутствие или некачественность могут усиливать негативные мысли и эмоции.

Составить план действий

Планирование всегда помогает не только оборудовать собственную жизнь, но и почувствовать минимальный контроль над ней. Поэтому если в самом худшем случае существует вероятность стать жертвой насилия и она высока, нужно разработать для себя план действий.

Важно продумать, что можно сделать, чтобы избежать этого. Как вести себя, общаться с потенциальным насильником. Или продумать, как избежать возможного общения, где найти безопасное место.

Напомним, ранее мы публиковали советы по восстановлению после изнасилования и контакты доверия.