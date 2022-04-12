Советы

“Боюсь смерти и изнасилования. Как справиться с эмоциями после травмирующих новостей?”

Отвечает
Ірина Тичина
Ирина Тычина

Психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 апреля 2022, 07:00
Як впоратись з емоціями після травмуючих новин
Фото: Pexels

Больше советов
Як вживатися з великою кількістю людей вдома
“Дома собрались почти все родственники. Как ужиться с кучей людей в одном помещении?”
Смотреть больше

Советы

“Боюсь смерти и изнасилования. Как справиться с эмоциями после травмирующих новостей?”
Отвечает
Ірина Тичина
Ирина Тычина
Психолог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

“Как между перебежками в убежище ухаживать за кожей? Что можно сделать быстро и качественно?”
Отвечает
Катерина Бакико
Катерина Бакико
Детский и взрослый дерматолог

“Меня мобилизуют: как пережить первый шок?”
Отвечает
Наталія Портницька
Наталья Портницкая
кандидат психологических наук, психотерапевт

“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”
Отвечает
Юлия Шаповалова
Юлия Шаповалова
Главный врач, педиатр, основательница клиники "Две Пчелки"
Де знайти роботу під час війни
Читать дальше
Центр занятости, интернет и мессенджеры. Где найти работу во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь