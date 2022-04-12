“Боюсь смерті та зґвалтування. Як впоратись з емоціями після травмуючих новин?”

Близько тижня тому Україну та увесь світ сколихнули перші фото зі звільнених територій Київської області та жахнули звірства російських окупантів, що вони вчинили у Бучі, Гостомелі та Бородянці. Ще невідомо скільки нам доведеться дізнатись про інші населені пункти.

Окремої уваги вимагають саме новини про зґвалтування. Раніше ця проблема здебільшого хвилювала лише жінок. Однак, як виявилось, цей жорстокий вид злочину не оминає взагалі нікого, коли на сцену війни виходять озвірілі окупанти.

Психологиня та кандидатка психологічних наук Ірина Тичина пояснила, якою є природна реакція на новини про зґвалтування та як вберегти власне ментальне здоров’я.

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Насамперед потрібно розуміти, що всі емоції під час війни нормальні, незалежно від того перебуваємо ми в зоні бойових дій, або ж у відносній безпеці.

Боятись власної смерті чи своїх близьких, страх стати жертвою знущань та насилля – природньо для людини.

Навіть вже звичний перегляд новин може викликати травматичну реакцію. Коли бачиш жахливі картини з колись живими людьми, розумієш, що на їх місці міг бути будь-хто інший. Особливо лякає не лише вбивство і катування, а ще й зґвалтування.

Чому новини про зґвалтування можуть бути травматичними

Сексуальне насилля — дуже тяжкий злочин. Не дарма навіть серед злочинців гіршими за вбивць вважаються ґвалтівники.

У них на меті залишається бажання не лише змусити жертву страждати, а й відчувати сором, провину, власне безсилля й безпорадність.

Це насамперед спроба принизити людську гідність. Через це фізичні знущання стають ще більш травматичними не лише для тіла, але й для психіки.

Як впоратись з емоціями від новин про зґвалтування

Виявити емоції

Намагайся проявляти свої емоції назовні, але бажано в екологічний для навколишніх спосіб.

Потрібно поговорити з людьми, яким можна довірити свої побоювання та страхи.

Трансформувати емоції

Саме у цьому випадку можна і потрібно діставати із глибин своєї свідомості саме злість і лють. Ними потрібно замінити свої страх та тривогу і спрямувати проти окупантів.

Це необхідно, оскільки тривожну енергію можна витіснити саме за допомогою агресивної. Пізніше свою злість можна використати й собі на користь.

Контролювати думки

Потрібно бути уважними до своїх думок. Як тільки з’являються думки про щось, що лякає, необхідно намагатися переключитися.

Цьому можу допомогти розмова з іншою людиною або ще будь-яка дія – облаштування побуту, приготування їжі, навчання з дитиною, волонтерська робота. Зайнята людина не має часу на страхітливі думки.

Контакт із тілом

Важливо прислухатись до свого тіла та бути з ним у контакті. Що це означає?

Якщо накочують емоції, можна розтерти обличчя, руки, легенько пощипати себе за мочки вух. Іноді може здаватись, що увесь світ йде обертом, тому важливо таким чином не втрачати зв’язок з реальністю.

В такі моменти потрібно глибоко дихати і якщо є можливість – порухатися.

Контакт із власними потребами

Потрібно не забувати про власні потреби та постійно прислухатись до себе.

Наприклад, може пересихати у роті від тривоги. Тому потрібно спочатку просто випити трохи води, хоча б маленькими ковтками.

Також важливо не забувати про сон, оскільки його відсутність або неякісність можуть підсилювати негативні думки та емоції.

Скласти план дій

Планування завжди допомагає не лише устаткувати власне життя, але й відчути мінімальний контроль над ним. Тому якщо у найгіршому випадку існує ймовірність стати жертвою насилля і вона висока, потрібно розробити для себе план дій.

Важливо продумати, що можна зробити, щоб уникнути цього. Як поводитися, спілкуватися з потенційним насильником. Або ж продумати, як уникнути можливого спілкування, де знайти безпечне місце.

Нагадаємо, раніше ми публікували поради для відновлення після зґвалтування та контакти довіри.