Поради

“Боюсь смерті та зґвалтування. Як впоратись з емоціями після травмуючих новин?”

Відповідає
Ірина Тичина
Ірина Тичина

Психологиня

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 07:00
Як впоратись з емоціями після травмуючих новин
Фото: Pexels

Більше порад
“Боюсь смерті та зґвалтування. Як впоратись з емоціями після травмуючих новин?”
“Вдома зібралися чи не всі родичі. Як вжитися з купою людей в одному приміщенні?”
Дивитись більше

Поради

“Боюсь смерті та зґвалтування. Як впоратись з емоціями після травмуючих новин?”
Відповідає
Ірина Тичина
Ірина Тичина
Психологиня

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”
Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла
Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”
Відповідає
Катерина Бакіко
Катерина Бакіко
Дитячий та дорослий дерматолог

​​”Мене мобілізують: як пережити перший шок?”
Відповідає
Наталія Портницька
Наталія Портницька
кандидатка психологічних наук, психотерапевтка

“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”
Відповідає
Юлія Шаповалова
Юлія Шаповалова
Головна лікарка, педіатр, засновниця клініки
Де знайти роботу під час війни
Читати далі
Центр зайнятості, інтернет та месенджері. Де знайти роботу під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь