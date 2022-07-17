“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”

Измена одного из родителей — один из наиболее сложных и болезненных моментов в жизни каждого ребенка, особенно подростков. Они, как правило, слишком болезненно реагируют на новость о разрушении до недавнего времени счастливой семьи.

Поэтому психологи советуют, прежде всего, взрослым — дать подростку время. По возможности — не поддаваться эмоциям. Не давить, а главное — не скрывать ситуацию и не вводить в заблуждение своего ребенка.

Если родители хотят уважения от ребенка — они должны признать, что им не удастся имитировать счастливую семью там, где ее нет. Надо говорить откровенно и правдиво.

— Отмечать: “Для меня очень важно знать, как ты переживаешь те изменения, которые есть в нашей семье сейчас. Мы должны признать, что не все складывается так, как мы планировали. Но, вместе с тем, мы должны сделать так, чтобы нам всем было комфортно при общении”, — рассказывает психолог Анна Кушнерук.

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Не менее важно, чтобы после разговора ребенок сделал правильные выводы и не обвинял себя в причине измены одного из родителей или даже в разводе. Каждый ребенок должен осознать, что он не причина, по которой взрослые решили разойтись.

Если родители примут решение о разводе, подросток не должен считать, что это именно его вина. Если взрослые люди изменяют друг другу — это показатель того, что именно между ними есть проблемы.

— И вы как ребенок не имеете на это никакого влияния, — подчеркивает психолог.

К тому же, даже после развода важно регулярно поддерживать связь с обоими родителями. Следует разговаривать, проговаривать свои переживания и страхи. И главное — не замыкаться в себе.

Надо говорить. Не замалчивать проблему. Когда есть недомолвки и царит атмосфера лжи — это может трагически повлиять на отношения между ребенком и родителями в будущем.

— К тому же, следует прорабатывать все беспокоящие ребенка проблемы, чтобы это не превратилось в душевную травму со временем, — рассказывает психолог.

Среди советов детям:

не обижаться на родителей. Просто принять ситуацию и перемены в жизни семьи;

не ставить ультиматумы родителям;

осознать, что, как бы ни сложились отношения между родителями, вы всегда будете для них любимцем.

А взрослым психологи советуют помнить:

Дети всех возрастов воспринимают измену родителей или же развод по-разному. Единственное — всегда малыши будут испытывать неприятные эмоции. Это и злость, и страх, и даже одиночество.

Со временем это может проявиться или в плохом поведении, агрессии, или в связях с плохой компанией. Ребенок может делать все наперекор родителям. Поэтому именно от взрослых зависит, как обернется ситуация.

Каждый родитель должен помнить, как вести себя ребенком в случае развода

Разговаривать, но не вдаваться в лишние подробности.

Не говорить плохо о своем партнере.

Не мешать встрече с отцом или матерью.

Относиться к эмоциям ребенка с пониманием.

Не требовать от ребенка любви к новому партнеру или партнерше.

Главное — не обманывать ребенка (какой бы горькой ни была правда), потому что малыши хорошо чувствуют фальшь. Надо попытаться объяснить, что каждый человек имеет право любить — и это никак не будет влиять на любовь к сыну или дочери.

Посоветуйтесь с ребёнком. Например, спросите: “Что ты думаешь по поводу того, что мы оформим общую опеку и ты будешь жить поочередно с мамой и папой?” Таким образом, вы продемонстрируете ребенку, что его мнение для вас важно и вы вместе хотите прийти к общему согласию.

А еще — важно, чтобы со своими переживаниями ваш ребенок делился не с друзьями, а внутри семьи. Если же вы общий язык вместе с малышами или подростком не найдете — идите к психологу. Не стесняйтесь такой помощи, потому что обращаться к специалистам — нормально и действенно!

Не менее важна тема в общении с подростками, которую мы поднимали – половое воспитание детей – читайте как и когда начинать с ними говорить на эти неудобные темы.