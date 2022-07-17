Советы
Эксклюзив

“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”

Отвечает
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук

Психолог

Наталья Жуковская 17 июля 2022, 08:00
Зрада батьків

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Як пережити втрату близької людини
“Как пережить потерю близкого человека и впасть в отчаяние?”
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Советы

“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”
Отвечает
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психолог

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”
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Валентина Паробий
Психотерапевт

“Как пережить потерю близкого человека и впасть в отчаяние?”
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Психолог

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Отвечает
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Ольга Крижановская
Преподаватель йоги и медитации

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Любов Стецюк
Любовь Стецюк
Врач-кардиолог

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Отвечает
Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе
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