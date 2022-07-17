“Батьки один одному зраджують. Як діяти і що робити дорослим? Поради для підлітка”

Зрада одного із батьків — один із найбільш складних і болючих моментів у житті кожної дитини, особливо підлітків. Вони, зазвичай, надто болісно реагують на новину про руйнування донедавна щасливої родини.

Тож, психологи радять, перш за все дорослим, дати підліткові час. За можливості — не піддаватися емоціям. Не тиснути, а головне — не приховувати ситуацію і не вводити в оману власну дитину.

Якщо батьки хочуть поваги від дитини — вони мають визнати, що їм не вдасться імітувати щасливу родину, там, де її немає. Треба говорити відверто і правдиво.

— Наголошувати: “для мене дуже важливо знати, як ти переживаєш ті зміни, які є в нашій родині зараз. Ми маємо визнати, що не все складається так, як ми планували. Але, водночас, ми маємо зробити так, щоб нам усім було комфортно при спілкуванні”, — розповідає психолог Анна Кушнерук.

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Не менш важливо, аби після розмови дитина зробила правильні висновки і не звинувачувала себе у причині зради одного з батьків чи навіть у розлученні. Кожна дитина має усвідомити, що вона — не причина, через яку дорослі вирішили розійтися.

Якщо батьки приймуть рішення про розлучення, підліток не повинен вважати, що це саме його вина. Якщо дорослі люди зраджують один одному — це показник того, що саме між ними є проблеми.

— І дитина не має на це жодного впливу, — наголошує психолог.

До того ж, навіть після розлучення важливо регулярно підтримувати зв’язок з обома батьками. Варто розмовляти, проговорювати свої переживання та страхи. І головне — не замикатися у собі.

Потрібно говорити. Не замовчувати проблему. Коли є недомовки та панує атмосфера брехні — це трагічно може вплинути на стосунки між дитиною і батьками в майбутньому.

— До того ж, слід опрацьовувати всі проблеми, які турбують дитину, щоб це не перетворилося на душевну травму з часом, — розповідає психологиня.

Серед порад дітям:

не ображатися на батьків. Просто прийняти ситуацію і зміни у житті родини;

не ставити ультиматуми батькам;

усвідомити, що, як би не склалися стосунки між батьками, ви завжди будете для них улюбленцем.

А дорослим психологи радять пам’ятати:

Діти різного віку сприймають зраду батьків або ж розлучення по-різному. Єдине — завжди малеча відчуватиме неприємні емоції. Це і злість, і страх, і навіть самотність.

Тож, із часом це може проявитися або у поганій поведінці, агресії ,або ж у зв’язках із поганою компанією. Дитина може робити все наперекір батькам. Тож, саме від дорослих залежить, як обернеться ситуація.

Кожен із батьків повинен пам’ятати, як поводитись із дитиною в разі розлучення:

Розмовляти, але не вдаватися у детальні подробиці.

Не говорити погано про свого партнера.

Не перешкоджати зустрічі з батьком чи матір’ю.

Ставитися до емоцій дитини із розумінням.

Не вимагати від дитини любові до нового партнера чи партнерки.

Головне — не обманювати дитину (якою б гіркою не була правда), бо малеча добре відчуває фальш. Треба спробувати пояснити, що кожна людина має право кохати — і це ніяк не впливатиме на любов до сина чи доньки.

Порадьтеся з дитиною. Наприклад, запитайте: “Що ти думаєш із приводу того, що ми оформимо спільну опіку і ти будеш жити почергово із мамою і татом?” Таким чином, ви продемонструєте дитині, що її думка для вас є важливою і ви разом хочете дійти до спільної згоди.

А ще — важливо, аби зі своїми переживаннями ваша дитина ділилася не з друзями, а всередині родини. Якщо ж ви спільної мови разом з малечею чи підлітком не знаходите — йдіть до психолога. Не соромтеся такої допомоги, бо звертатися до фахівців — нормально і дієво!

Не менш важлива тема у спілкуванні з підлітками, яку ми підіймали — статеве виховання дітей. Читай, як і коли починати з ними говорити на ці незручні теми.

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