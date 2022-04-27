“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”

Третий месяц в Украине идет война. Постоянные обстрелы, гул сирен и бесконечные трагические новости — все это, безусловно, влияет на эмоциональное и физическое состояние людей. Особенно это проявляется у женщин.

На фоне постоянного стресса, нарушения питания и сна нарушаются биологические часы здоровья женщины. Это приводит к сбою работы организма в целом, в частности к нарушению менструального цикла.

В период войны нарушение менструального цикла может проявляться в виде задержки месячных или наоборот — сильных менструальных кровотечений.

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Эта проблема проявляется на фоне дисбаланса гормонов, возникающего в результате стресса, говорит врач акушер-гинеколог Алексей Никулин.

Именно стресс вызывает повышение уровня кортизола, который может ингибировать выработку гормонов, ответственных за овуляцию и менструацию.

Что делать, если у тебя проблемы с менструальным циклом

Первое — сделать тест на беременность, если у есть хотя бы малейшие подозрения на этот счет.

Второе — стабилизировать эмоциональное состояние, восстановить режим питания и сна.

Это сложно, но стоит попробовать. Дать своему организму возможность самостоятельно отрегулировать дефициты гормонального нарушения, и, скорее всего, репродуктивная функция наладится.

Третье — не пытаться вызвать месячные самостоятельно, потому что это может привести к неконтролируемому и нерегулярному кровотечению.

Лечить задержку менструации самостоятельно, принимать медикаменты, которые вам кто-то посоветовал, не стоит.

Таким образом можно навредить своему организму еще больше, потому что лечение для каждой женщины гинеколог подбирает индивидуально после того, как пациентка сдаст все необходимые анализы, включая гормоны.

Если есть возможность, то следует проконсультироваться со своим врачом онлайн или по телефону.

Процесс выделения менструальной крови происходит ежемесячно с момента становления цикла и длится в среднем от пяти до семи дней.

Обычная суточная потеря крови колеблется в пределах 50–80 мл за весь цикл. Необходимое количество прокладок в сутки — четыре – пять штук (на четыре капли). Если количество выделений увеличивается и вы меняете прокладку каждые два часа, стоит начать беспокоиться.

Если менструация продолжается и увеличивается количество кровяных выделений, нужно обязательно найти возможность обратиться в больницу, чтобы там оказали квалифицированную помощь.

Причин такого кровотечения может быть много. И заниматься самолечением гинеколог не советует — это опасно для здоровья.

Всегда нужно заботиться о своем здоровье, даже в чрезвычайных условиях. Ранее мы рассказывали о женском здоровье во время войны.