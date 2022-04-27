Советы

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”

Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин

Врач акушер-гениколог

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 27 апреля 2022, 14:00
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
Фото: Pexels

Советы

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин
Врач акушер-гениколог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“У каждого возраста – свой язык и свое понимание. Как мне помочь ребенку справиться с пережитым?”
Отвечает
Лілія Сіроха
Лилия Сироха
Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия

“Боюсь смерти и изнасилования. Как справиться с эмоциями после травмирующих новостей?”
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Ірина Тичина
Ирина Тычина
Психолог
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни
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Как получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны

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