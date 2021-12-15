“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”

Психиатр, сексолог и нарколог
Отвечает психиатр, сексолог и нарколог Александр Иванов.
— Депрессия — это очень серьезно. Это основная тема, с которой я работаю уже много-много лет.
Давайте четко поймем: сплин — это просто плохое настроение. И есть депрессия. Это совершенно разные вещи.
Давайте четко поймем: сплин — это просто плохое настроение. И есть депрессия. Это совершенно разные вещи.
Когда мне просто взгрустнулось, потому что премию не дали, вступил в лужу — это одна история. Депрессия — это когда больше месяца не можешь пережить позитивную эмоцию, никак.
Мозг прекрасно отдает отчет, что это событие великолепно, а в душе не просто тишина, а ощущение такое: “Ну, еще и это!” То есть эмоции или негативные, или никакие.
Если это тянется неделю, это еще бог с ним. Если это две недели, то уже надо задуматься. Если это месяц, то вариант “возьми себя в руки”, поверьте, он не работает.
Тут уже нужно найти специалиста: поговорить, разобраться, а если и это не работает, то найти врача моей специальности (психиатр — ред.), только с одним условием — хорошего.
К сожалению, бывает такое, что назначают кучу всего разного (при депрессии — ред.). Я категорический противник этого.
Даже если приходится использовать медикаментозное лечение, мой подход очень простой: если я чувствую, что человеку нужно помочь медикаментозно, я назначу одну-единственную таблетку в неделю, чтобы посмотреть, что будет с человеком.
Даже если приходится использовать медикаментозное лечение, мой подход очень простой: если я чувствую, что человеку нужно помочь медикаментозно, я назначу одну-единственную таблетку в неделю, чтобы посмотреть, что будет с человеком.
А ни в коем случае не насыплю ему кучу всего из серии “может, что-то поможет”.
— Почему необходимо медикаментозное лечение?
— Депрессивное расстройство, как доказали американцы в 2017 году, это не просто “тебе тяжело собраться”, это когда в коре мозга появляются микроскопические зоны инфекционного воспаления. Это данные 2017 года, это журнал The Lancet.
Самые серьезные издания в медицине это подтверждают. Допустим, человеку со сломанной ногой вы же не говорите: “А ну, надел кроссовки и быстренько стометровочку побежал, энергично, и все будет у тебя хорошо!”
Так не бывает, сначала ножку надо “склеить”, загипсовать, два-три, а то и четыре месяца восстановиться, а потом потихоньку — сначала с палочкой, потом без палочки — ходить, и только потом бежать. Так же и с депрессией.
Мозг страдает реально, это не байки и не рассказы. Он действительно мучается, и для того, чтобы ему вернуть нормальное, рабочее состояние, необходимо назначение медикаментов.
Мозг страдает реально, это не байки и не рассказы. Он действительно мучается, и для того, чтобы ему вернуть нормальное, рабочее состояние, необходимо назначение медикаментов.
Но опять же, мы живем в 21 веке, и медикаментозное лечение подразумевает только одно — полную социальную сохранность.
То есть, и машину водить можно, и на работу ходить, и руководить огромным предприятием, и всем чем угодно заниматься. Это все можно одновременно, а не ждать пару лет.
Сейчас есть чем лечить, чтобы не стыдно было. Так, чтобы пациент вышел с приема и на следующий день начал нормальную, полноценную, социальную, творческую жизнь.
Депрессию нельзя игнорировать, ведь это может привести к плохим последствиям. Сейчас, во время пандемии, мы живем в постоянной тревоге, поэтому увеличивается количество панических атак у людей.
Напомним, что раньше мы рассказывали о панических атаках и как их побороть.