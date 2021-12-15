Советы

“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”

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Олександр Іванов
Александр Иванов

Психиатр, сексолог и нарколог

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 декабря 2021, 17:10
Як лікувати депересію
Фото: Pexels

Советы

“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”
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Александр Иванов
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Угрожающее доминирование: контроль или забота — психолог о том, как не перейти грань
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