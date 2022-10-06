“Ребенок спрашивает, что будет после ядерного взрыва. Что можно ему ответить?”

Страх перед апокалиптическим будущим в случае ядерного взрыва временами сковывает наш мозг. Но еще страшнее становится взрослым, когда вопросом “А что будет после?” начинают интересоваться дети. Как правило, родители не знают, как говорить с ребенком о ядерном ударе.

Детский семейный психолог Светлана Ройз говорит: сама со своими детьми о ядерной опасности не говорит, но есть несколько советов для тех родителей, которые пытаются подготовиться к экстремальному случаю.

Как говорить с ребенком о ядерном ударе

— Если кому важно, мы можем играть в “инопланетян”, попадающих на новую планету, в которой все неизвестно. Или астронавтов, путешествующих в космосе.

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Сначала нужно зажмуриться и задержать на несколько секунд дыхание. Взрослый “руководитель миссии” скажет, когда можно открывать глаза и делать вдох.

И нужно быть в скафандре. Надеть очки, плащ, респиратор — найти какое-то спрятанное “сокровище”, но не касаться его, просто обозначить место. А потом говорим “стоп игра” и идем жить в жизнь. Так мы сможем переключать внимание на реальность вопросом “что будем делать сейчас?”

Именно тогда, если вдруг что-нибудь опасное произойдет, включаем быстро режим “инопланетян”. Движения уже будут знакомы. Если ребенку страшно в темноте в укрытии, лучше займи его внимание играми на телефоне — редкий случай, когда это не вредно.

Для старших детей важно знать, что они уже сами вычитали в соцсетях, что думают, чего боятся. Взрослым стоит показать, что они уже позаботились о действиях, которые нужно делать “если что”.

Лучше сделать акцент на том, как мы используем заготовленные вещи для ядерного удара в мирной и спокойной жизни — во время поездки на пикник, прогулкой в ​​дождь или во время ремонта. Так мы переключаемся из режима тревоги.

Дети любого возраста реагируют не на слова, а на тональность и мимические сигналы, которые показывают им взрослые.

— Родителям, которые переживают за безопасность своих детей, стоит позаботиться о том, чтобы в рюкзаке или сумке ребенка были все необходимые вещи, которые могут помочь при опасности ядерного удара. Также следует проговаривать пути к укрытию, поведение, если исчезает связь, или что делать ребенку, когда его родителей нет рядом.

Чтобы поддержать ребенка во время войны и дать ему чувство уюта и мира, следует вводить новые традиции и говорить о том, что интересно ребенку. Какие еще советы могут оказаться полезными для твоей семьи — читай в нашем материале.

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