Советы

“Ребенок спрашивает, что будет после ядерного взрыва. Что можно ему ответить?”

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Светлана Ройз
Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 06 октября 2022, 10:00
Дитина про ядерний вибух
Фото: Pexels

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Советы

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Светлана Ройз
Светлана Ройз
Детский семейный психолог

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