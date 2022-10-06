Поради

“Дитина питає, що буде після ядерного вибуху. Що можна їй відповісти?”

Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 10:00
Як говорити з дитиною про ядерний удар
Фото: Pexels

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Поради

“Дитина питає, що буде після ядерного вибуху. Що можна їй відповісти?”
Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

“Чи нормально, коли в чоловіка ерекція шість — вісім разів на день?”
Відповідає
Оксана Єфремова
Оксана Єфремова
Сексологиня, психологиня, авторка книги про оргазми

“Війна виснажила мене морально, лежу й нічого не хочу. Що робити?”
Відповідає
Катерина Дорум психологиня
Катерина Дорум
Гештальт-психотерапевтка, психологиня

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

“Як привчити дитину їсти овочі?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
Тепло
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