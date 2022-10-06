“Дитина питає, що буде після ядерного вибуху. Що можна їй відповісти?”

Страх перед апокаліптичним майбутнім у випадку ядерного вибуху часом сковує наш мозок. Але ще страшніше стає дорослим, коли питанням “А що буде після?” починають цікавитися діти. Зазвичай батьки не знають, як говорити з дитиною про ядерний удар.

Дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз каже: сама зі своїми дітьми про ядерну небезпеку не говорить, але є кілька порад для тих батьків, які намагаються підготуватися до екстремального випадку.

Як говорити з дитиною про ядерний удар

— Якщо комусь важливо, ми можемо грати в “іншопланетян”, що потрапляють на нову планету, в якій усе невідомо. Чи астронавтів, які подорожують в космосі. Зараз також дивляться Спочатку потрібно замружитися і затримати на кілька секунд подих. Дорослий “керівник місії” скаже, коли можна відкривати очі та робити вдих. І потрібно бути в скафандрі. Надягти окуляри, плащ, респіратор — знайти якийсь захований “скарб”. (Але не торкатись його, просто означити місце). А потім кажемо “стоп гра” і йдемо жити життя. Так ми зможемо перемикати увагу на реальність питанням “що будемо робити зараз?”

Саме тоді, якщо раптом щось небезпечне таки станеться — вмикаємо швидко режим “іншопланетян”. Рухи вже будуть знайомі. Якщо дитині страшно в темряві в укритті, краще займи її увагу іграми на телефоні — рідкісний випадок, коли це не шкідливо.

Для старших дітей важливо знати, що вони вже самі вичитали в соцмережах, що думають, чого бояться. Дорослим варто показати, що вони вже подбали про дії, які треба робити “якщо що”. Краще зробити акцент на тому, як ми використаємо заготовлені речі для ядерного удару у мирному та спокійному житті — під час поїздки на пікнік, прогулянкою під дощем чи під час ремонту. Так ми перемикаємося з режиму тривоги. Діти будь-якого віку реагують не на самі слова, а на тональність та мімічні сигнали, які показують їм дорослі. — Батькам, які переймаються за безпеку своїх дітей, варто подбати про те, щоб у наплічнику чи сумці дитини були всі необхідні речі, які можуть допомогти при небезпеці ядерного удару. Також варто проговорювати шляхи до укриття, поведінку, якщо зникає зв’язок, або що робити дитині, коли її батьків немає поруч. Щоб підтримати дитину під час війни та дати їй відчуття затишку й миру, варто вводити нові традиції та розмовляти про те, що цікаво дитині. Які ще поради можуть стати корисними для твоєї родини — читай у нашому матеріалі.

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