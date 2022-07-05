“То плачу в отчаянии, то радуюсь жизни. Как контролировать эмоциональные качели?”

Наверняка каждый слышал о выражении “эмоциональные качели”. Нам кажется, что все хорошо, но в один момент появляются навязчивые мысли о том, что ужаснее никуда. Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе Юлия Зорий объяснила, почему наше настроение так часто меняется и стабилизируется ли оно после победы.

Позволь этому быть

— Эмоции возникают постоянно — как реакция на раздражители, на то, что мы видим, слышим или думаем. Пока эти реакции не осознаются или отрицаются, настроение мы не контролируем.

Поэтому есть четыре ключевых столба, на которых строится контроль эмоций — замечаем, принимаем, называем, осознаем.

Прежде всего, прими тот факт, что все эти колебания эмоций являются нормальными, позволь им быть. Объясни себе, почему сейчас испытываешь ту или иную эмоцию, прими ее. Единственное — будь осторожен(-на) с теми, кто рядом с тобой, чтобы они не страдали и не попадали под “горячую руку”.

Сейчас также смотрят

Когда ты понял(-а) и принял(-а) свои эмоции, переходи к действиям. Спроси себя: “Что я могу сделать сейчас, чтобы облегчить свое состояние? Как могу помочь?” Здесь пригодятся определенные практики и способы.

Сам себе врач

Чтобы взять эмоции под контроль, нужно заняться физической активностью. Любое движение придаст энергию и снизит силу эмоции. Также помогают дыхательные практики. Их сейчас много, поэтому каждый может выбрать ту, которая больше подойдет.

Например, техника Квадрат, когда дышат на четыре счета: глубокий вдох, задержка дыхания на четыре секунды, выдох и снова задержка дыхания и вдох на четыре секунды.

Планируй свой день

Ставь и выполняй хотя бы самые простые задачи, это сейчас очень важно. Не уменьшай их значения. Составляй план на день, записывай, что именно удалось выполнить, похвали себя за это.

Невыполненное перенеси на следующий день и обязательно заверши. Планирование и выполнение ежедневных дел поможет меньше подвергаться стрессу, потому как мы помним — любое физическое действие уменьшает силу эмоции.

Контролируй время, которое ты проводишь за просмотром или чтением новостей. Выдели себе условные три – четыре блока в день по 15 минут.

Общение и поддержка

Говори со своими близкими, делись эмоциями и переживаниями, слушайте друг друга, обнимайте.

Делай ежедневно какое-нибудь полезное дело для страны, такие как сбор средств, донаты, полезные репосты в социальных сетях, обеспечение едой, одеждой или убежищем тех, кому это сейчас необходимо и т.д. Даже маленькое усилие — это уже ваш большой вклад в победу.

Холодная голова

Стабильное эмоциональное состояние сейчас наш главный ресурс. Нам нужно пережить это сейчас, чтобы мы могли восстановить нашу страну завтра. Мы должны быть осознанными, чтобы принимать правильные и взвешенные решения.

Но учти, что эмоциональные качели еще будут сопровождать нашу жизнь. Ошибочно думать, что однажды все кончится и мы будем жить так, как раньше.

После победы нам еще предстоит многое преодолеть, осознать масштабы войны и ее последствия. И нас будет качать снова… Но сейчас мы постепенно учимся быстро реагировать и принимать решения, стабилизировать свое состояние, сплачиваться и помогать себе и окружающим.

Многих украинцев истощила эта война как физически, так и морально. Ранее мы рассказывали, какая бывает усталость и как ее побороть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!