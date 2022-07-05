Советы

“То плачу в отчаянии, то радуюсь жизни. Как контролировать эмоциональные качели?”

Отвечает
Юлія Зорій
Юлия Зорий

Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июля 2022, 20:00
Як приборкати емоційні гойдалки
Фото: Unsplash

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Советы

“То плачу в отчаянии, то радуюсь жизни. Как контролировать эмоциональные качели?”
Отвечает
Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

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