Поради

“То плачу у відчаї, то радію життю. Як приборкати емоційні гойдалки?”

Відповідає
Юлія Зорій
Юлія Зорій

Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Липня 2022, 20:00
Як приборкати емоційні гойдалки
Фото: Unsplash

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Поради

“То плачу у відчаї, то радію життю. Як приборкати емоційні гойдалки?”
Відповідає
Юлія Зорій
Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

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