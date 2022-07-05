“То плачу у відчаї, то радію життю. Як приборкати емоційні гойдалки?”

Напевно, кожен чув про вислів “емоційні гойдалки”. Нам здається, що все добре, але однієї миті з’являються нав’язливі думки про те, що жахливіше нікуди. Практикуюча психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій пояснила, чому наш настрій так часто змінюється і чи стабілізується він після перемоги.

Дозволь цьому бути

— Емоції виникають постійно — як реакція на подразники, на те, що ми бачимо, чуємо або думаємо. Поки ці реакції нами не усвідомлюються чи заперечуються, настрій ми не контролюємо.

Тому є чотири ключові стовпи, на яких будується контроль емоцій — помічаємо, приймаємо, називаємо, усвідомлюємо.

Насамперед прийми той факт, що всі ці коливання емоцій є нормальними, дозволь їм бути. Поясни собі, чому зараз переживаєш ту чи іншу емоцію, прийми її. Єдине — будь обережним(-ою) з тими, хто поруч з тобою, щоб вони не страждали й не потрапляли під “гарячу руку”.

Зараз також дивляться

Коли ти зрозумів(-ла) та прийняв(-ла) свої емоції, переходь до дій. Запитай себе: “Що зараз я можу зробити, щоб полегшити свій стан? Як можу собі допомогти?”. Тут стануть у пригоді певні практики й способи.

Сам собі лікар

Щоб взяти емоції під контроль, залучай фізичні активності. Будь-який рух додасть енергії та знизить силу емоції. Також допомагають дихальні практики. Їх зараз багато, тож кожен може обрати ту, яка більше підійде.

Як-от техніка Квадрат, коли дихають на чотири рахунки: глибокий вдих, затримка дихання на чотири секунди й видих, і знову затримка дихання та вдих на чотири секунди.

Плануй свій день

Став і виконуй бодай найпростіші завдання, це зараз дуже важливо. Не применшуй їх значення. Складай план на день, записуй, що саме вдалося виконати, похвали себе за це.

Невиконане перенеси на наступний день і обов’язково заверши. Планування і виконання щоденних справ допоможе менше піддаватися стресу, бо як ми пам’ятаємо — будь-яка фізична дія зменшує силу емоції.

Контролюй час, який ти проводиш за переглядом чи читанням новин. Виділи собі умовні три – чотири блоки на день по 15 хвилин.

Спілкування та підтримка

Говори зі своїми близькими, ділися емоціями й переживаннями, слухайте одне одного, обіймайте.

Роби щодня якусь корисну справу для країни, як-от збір коштів, донати, корисні репости в соціальних мережах, забезпечення їжею, одягом чи прихистком тих, кому це зараз необхідно, тощо. Навіть маленьке зусилля — це вже ваш великий вклад у перемогу.

Холодна голова

Стабільний емоційний стан — наразі наш головний ресурс. Нам потрібно пережити це зараз, щоб ми могли відновити нашу країну завтра. Ми маємо залишатися свідомими, щоб ухвалювати правильні та зважені рішення.

Але врахуй, що емоційні гойдалки ще будуть супроводжувати наше життя. Хибно думати, що в один прекрасний момент все скінчиться і ми житимемо так, як раніше.

Після перемоги нам ще доведеться багато що подолати, усвідомити масштаби війни і її наслідки. І нас гойдатиме знову… Та зараз ми поступово вчимося швидко реагувати й ухвалювати рішення, стабілізувати свій стан, гуртуватися й допомагати собі та оточенню.

Багатьох українців виснажила ця війна як фізично, так і морально. Раніше ми розповідали, якою буває втома та як її побороти.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!