“Как сказать ребенку, что Санта Клауса не существует?”

Всем нам необходима вера в чудо, особенно — детям. Но когда малыши достигают соответствующего возраста, они рано или поздно узнают, что Санта Клауса на самом деле не существует, а подарки им дарили родители.

Чтобы такая новость не травмировала, лучше родителям самим поговорить на столь сложную тему. А вот как это правильно сделать, — объясняет педагог и психолог Мария Сичинская.

— Первое и основное — избавься от чувства вины за то, что ты отнимаешь у ребенка веру в чудо, или за то, что обманывал(-а). Реакция ребенка напрямую зависит от ощущений родителей: с каким месседжем родители объясняют, так ребенок и воспринимает.

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Удачная идея — сказать, что это был не обман, а желание дать ребенку веру в чудо и добро, — говорит Мария Сичинская.

Как мягко объяснить ребенку, что Санта Клауса не существует

После объяснений у ребенка может возникнуть разная реакция. У многих детей наступает разочарование, когда они узнают, что волшебника, приносившего им подарки зимой, не существует.

— Они искренне расстраиваются и часто плачут, потому что хотели бы продолжать верить в сказку и чудо. Это нормально и естественно. Важно, чтобы родители поддержали и напомнили, что все эти чудеса творили люди, поэтому все возможно!

Теперь у детей тоже есть возможность стать для кого-то волшебником и творить чудеса.

Есть дети, которые радуются такому разоблачению и говорят, что уже давно догадывались. Тогда пусть они просто радуются тому, что их нельзя обмануть.

— Довольно редко после признания родителей или разоблачения дети устраивают истерику. Они испытывают злобу на родителей за обман и не могут сдержать эмоций.

В таком случае следует быть рядом и посочувствовать, проговорить эмоции.

Все реагируют по-разному, но в любом случае важно, чтобы новый этап взросления не ослабил доверие к родителям и веру в добро и чудо. Ищи слова, идущие от сердца.

Очень помогает постепенно привлекать ребенка к подготовке подарков для других членов семьи и забывать фразу “Санта принесет”.

Можно начать говорить: “Мы с папой помогаем Санте с подарками”. Тогда постепенно и естественно ребенок поймет, что происходит на самом деле.

Если ребенок уже сам задает четкие вопросы, спокойно и честно на них отвечай.

А вот как подготовиться к сезону подарков и что презентовать ребенку на Новый год — мы советовали тебе в другом материале.

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