“Як сказати дитині, що Санта Клауса не існує?”

Усім нам необхідна віра в диво, а особливо — дітям. Та коли малюки досягають відповідного віку, вони рано чи пізно дізнаються, що Санта Клауса насправді не існує, а подарунки їм дарували батьки.

Щоб така новина не травмувала, краще батькам самим поговорити на таку складну тему. А ось як це правильно зробити — пояснює педагогиня та психологиня Марія Сичинська.

— Перше та основне — геть почуття провини за те, що ти забираєш в дитини віру в чудо, або за те, що обманював(-ла). Реакція дитини напряму залежить від відчуттів батьків: з яким посилом батьки пояснюють, так дитина і сприймає. Зараз також дивляться

Вдалою ідеєю є сказати, що це був не обман, а бажання дати дитині віру в чудо та добро, — каже Марія Сичинська. Як м’яко пояснити дитині, що Санта Клауса не існує Після пояснень у дитини може виникнути різна реакція. У багатьох дітей настає розчарування, коли вони дізнаються, що чарівника, який приносив їм подарунки взимку, не існує. — Вони щиро засмучуються і часто плачуть, тому що хотіли б продовжувати вірити в казку і чудо. Це нормально і природно. Важливо, щоб батьки підтримали та нагадали, що всі ці чудеса створювали люди, тому все можливо! Тож тепер у дітей теж є можливість стати для когось чарівником і творити дива. Є діти, які радіють такому викриттю, та кажуть, що уже давно здогадувалися. Тоді просто нехай радіють тому, що їх не можна обдурити. — Доволі рідко після зізнання батьків або викриття діти влаштовують істерику. Вони відчувають злість на батьків за обман і не можуть стримати емоцій. У такому разі варто бути поряд та поспівчувати, проговорити емоції.

Усі реагують по-різному, але у будь-якому разі важливо, щоб новий етап дорослішання не послабив довіру до батьків і віру в добро та чудо. Шукай слова, які йдуть від серця.

Дуже допомагає поступово залучати дитину до підготовки подарунків для інших членів сім’ї та забувати фразу “Санта принесе”.

Можна почати говорити: “Ми з татом допомагаємо Санті з подарунками”. Тоді поступово і природно дитина зрозуміє, що відбувається насправді.

Якщо дитина вже сама ставить чіткі запитання, спокійно та чесно на них відповідай.

А ось як підготуватися до сезону подарунків та що презентувати дитині на Новий рік — ми радили тобі в іншому матеріалі.

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