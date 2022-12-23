“Як сказати дитині, що Санта Клауса не існує?”

Психологиня
Усім нам необхідна віра в диво, а особливо — дітям. Та коли малюки досягають відповідного віку, вони рано чи пізно дізнаються, що Санта Клауса насправді не існує, а подарунки їм дарували батьки.
Щоб така новина не травмувала, краще батькам самим поговорити на таку складну тему. А ось як це правильно зробити — пояснює педагогиня та психологиня Марія Сичинська.
— Перше та основне — геть почуття провини за те, що ти забираєш в дитини віру в чудо, або за те, що обманював(-ла). Реакція дитини напряму залежить від відчуттів батьків: з яким посилом батьки пояснюють, так дитина і сприймає.
Вдалою ідеєю є сказати, що це був не обман, а бажання дати дитині віру в чудо та добро, — каже Марія Сичинська.
Вдалою ідеєю є сказати, що це був не обман, а бажання дати дитині віру в чудо та добро, — каже Марія Сичинська.
Після пояснень у дитини може виникнути різна реакція. У багатьох дітей настає розчарування, коли вони дізнаються, що чарівника, який приносив їм подарунки взимку, не існує.
— Вони щиро засмучуються і часто плачуть, тому що хотіли б продовжувати вірити в казку і чудо. Це нормально і природно. Важливо, щоб батьки підтримали та нагадали, що всі ці чудеса створювали люди, тому все можливо!
Тож тепер у дітей теж є можливість стати для когось чарівником і творити дива.
Тож тепер у дітей теж є можливість стати для когось чарівником і творити дива.
Є діти, які радіють такому викриттю, та кажуть, що уже давно здогадувалися. Тоді просто нехай радіють тому, що їх не можна обдурити.
Pexels
— Доволі рідко після зізнання батьків або викриття діти влаштовують істерику. Вони відчувають злість на батьків за обман і не можуть стримати емоцій.
У такому разі варто бути поряд та поспівчувати, проговорити емоції.
Усі реагують по-різному, але у будь-якому разі важливо, щоб новий етап дорослішання не послабив довіру до батьків і віру в добро та чудо. Шукай слова, які йдуть від серця.
Дуже допомагає поступово залучати дитину до підготовки подарунків для інших членів сім’ї та забувати фразу “Санта принесе”.
Дуже допомагає поступово залучати дитину до підготовки подарунків для інших членів сім’ї та забувати фразу “Санта принесе”.
Можна почати говорити: “Ми з татом допомагаємо Санті з подарунками”. Тоді поступово і природно дитина зрозуміє, що відбувається насправді.
Якщо дитина вже сама ставить чіткі запитання, спокійно та чесно на них відповідай.
А ось як підготуватися до сезону подарунків та що презентувати дитині на Новий рік — ми радили тобі в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!