Поради

“Як сказати дитині, що Санта Клауса не існує?”

Відповідає
Марія Сичинська
Марія Сичинська

Психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 21:30
Як сказати дитині що Санта Клауса не існує
Фото: Pexels

Поради

“Як сказати дитині, що Санта Клауса не існує?”
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Марія Сичинська
Марія Сичинська
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