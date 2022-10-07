“Нахожусь за границей и часто вижу здесь россиян. Как себя вести с ними при встрече?”

Из-за “частичной” мобилизации в РФ многие тамошние патриоты сбежали в страны “загнивающего” Запада. И здесь возникает проблема, с которой может столкнуться каждый украинец, бежавший в безопасное место из-под российских ракет: как же обращаться с теми, кто враг тебе и всему твоему народу?

Психолог Светлана Ройз дала несколько советов, как себя вести в такой ситуации украинцам.

Что делать, если встретил россиянина за границей

Во-первых: мы пострадали от войны. Но мы — не жертвы. Ми — носители силы. Это наш внутренний статус.

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Для начала, чтобы найти себе компанию за рубежом и “отсеять” россиян — общайся на украинском в публичном месте. Идентифицируй себе как украинца, чтобы агрессия не полилась на тебе от других, кто по ошибке воспримет тебя за гражданина РФ.

Если у тебя есть ребенок, не стесняйся поговорить с директором новой школы и новым классным руководителем о необходимости минимизировать контакты твоего ребенка с россиянами.

Объясни, что это — как находиться в постоянном контакте с убийцами. И само слово Россия — триггер для ребенка, он не сможет чувствовать себя в безопасности. Проси позаботиться о том, чтобы ребенок не был в одном классе с приезжими из этой страны.

Также распространяй правду об Украине и войне, отношениях с Россией на протяжении всего существования нашего государства. Как бы ни было, но пропаганда России работала не только на внутреннего потребителя, но и на людей за рубежом.

Советы, как себя вести с россиянами

Распространение правды, украинской культуры, языка и многое другое будет способствовать лучшему восприятию нас за границей.

Узнай о правах и обязанностях человека в той стране, где ты находишься: в каких случаях ты сможешь вызвать полицию, привлечь внимание криком и как вообще можешь защититься от морального или физического нападения россиян.

В школе в детские вопросы имеет право “влезть” только администрация, поэтому взрослый не может воспитывать чужого ребенка, как принято у нас. Если твоего ребенка дразнят, оскорбляют или делают жертвой буллинга в школе, обращайся к учителям и директору.

Старайся не “нападать” первым(-ой). Лучше все же понять намерения своего оппонента: выяснить правду или повторять русскую шарманку.

Ни в коем случае не становись агрессивным буллером для россиян! Ситуация может резко выйти из-под контроля, и до тюрьмы за границей не так далеко.

Из режима злости лучше перейти в режим стойкости. При необходимости обратись к психологу. Запомни: никто из нас не ищет “хороших россиян”, но не все русскоговорящие люди будут нападать.

Сейчас абсолютно естественным является чувство недоверия, ненависти, злобы к северным соседям. Но старайся не провоцировать конфликт, избегать встреч и действовать не против россиян, а в поддержку Украины и ее народа, представляя нас как можно лучше.

Если гнев и отрицательные эмоции переполняют тебе, попробуй несколько действенных техник от известного психолога Дмитрия Карпачева, которые могут помочь прийти в себя и продолжать эффективную жизнь.

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