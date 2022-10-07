Советы

“Нахожусь за границей и часто вижу здесь россиян. Как себя вести с ними при встрече?”

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Светлана Ройз
Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 07 октября 2022, 15:30
Как вести себя при встрече с россиянами
Фото: Pexels

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Советы

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Светлана Ройз
Светлана Ройз
Детский семейный психолог

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