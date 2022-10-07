“Нахожусь за границей и часто вижу здесь россиян. Как себя вести с ними при встрече?”

Детский семейный психолог
Из-за “частичной” мобилизации в РФ многие тамошние патриоты сбежали в страны “загнивающего” Запада. И здесь возникает проблема, с которой может столкнуться каждый украинец, бежавший в безопасное место из-под российских ракет: как же обращаться с теми, кто враг тебе и всему твоему народу?
Психолог Светлана Ройз дала несколько советов, как себя вести в такой ситуации украинцам.
Во-первых: мы пострадали от войны. Но мы — не жертвы. Ми — носители силы. Это наш внутренний статус.
Для начала, чтобы найти себе компанию за рубежом и “отсеять” россиян — общайся на украинском в публичном месте. Идентифицируй себе как украинца, чтобы агрессия не полилась на тебе от других, кто по ошибке воспримет тебя за гражданина РФ.
Если у тебя есть ребенок, не стесняйся поговорить с директором новой школы и новым классным руководителем о необходимости минимизировать контакты твоего ребенка с россиянами.
Объясни, что это — как находиться в постоянном контакте с убийцами. И само слово Россия — триггер для ребенка, он не сможет чувствовать себя в безопасности. Проси позаботиться о том, чтобы ребенок не был в одном классе с приезжими из этой страны.
Объясни, что это — как находиться в постоянном контакте с убийцами. И само слово Россия — триггер для ребенка, он не сможет чувствовать себя в безопасности. Проси позаботиться о том, чтобы ребенок не был в одном классе с приезжими из этой страны.
Также распространяй правду об Украине и войне, отношениях с Россией на протяжении всего существования нашего государства. Как бы ни было, но пропаганда России работала не только на внутреннего потребителя, но и на людей за рубежом.
Pexels
Если гнев и отрицательные эмоции переполняют тебе, попробуй несколько действенных техник от известного психолога Дмитрия Карпачева, которые могут помочь прийти в себя и продолжать эффективную жизнь.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!