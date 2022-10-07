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Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 15:30
Як поводитися при зустрічі з росіянами
Фото: Pexels

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Поради

“Перебуваю за кордоном і часто бачу тут росіян. Як поводитися з ними під час зустрічі?”
Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

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Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

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