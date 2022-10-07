“Перебуваю за кордоном і часто бачу тут росіян. Як поводитися з ними під час зустрічі?”

Через “часткову” мобілізацію у РФ багато тамтешніх патріотів повтікало до країн “загниваючого” Заходу. І тут виникає проблема, з якою може зіткнутися кожен українець, який тікав до безпечного місця з-під російських ракет: як же поводитися з тими, хто є ворогом тобі та всьому твоєму народу?

Психологиня Світлана Ройз дає поради, як поводитися в такій ситуації українцям.

Що робити, якщо зустрів росіянина за кордоном

По-перше: ми — постраждалі від війни. Але ми — не жертви. Ми — носії сили. Це — наш внутрішній статус.

Зараз також дивляться

Тож для початку, щоб знайти собі компанію за кордоном та “відсіяти” росіян, спілкуйся українською у публічному місці. Ідентифікуй себе як українця, щоб агресія не полилася на тебе від інших, хто помилково сприйме тебе за громадянина РФ.

Якщо у тебе є дитина, не соромся поговорити з директором нової школи та новим класним керівником про необхідність мінімізувати її контакти з росіянами.

Поясни, що це наче перебувати у постійному контакті із вбивцями. І саме слово Росія — тригер для дитини, так вона не зможе почуватися в безпеці. Проси подбати про те, щоб дитина не була в одному класі з приїжджими з цієї країни.

Також поширюй правду про Україну та війну, стосунки з Росією протягом усього існування нашої держави. Хай там як, але пропаганда Росії працювала не лише на внутрішнього споживача, а й на людей в інших країнах.

Поради, як поводитися з росіянами

Поширення правди, української культури, мови та багато чого іншого сприятиме кращому сприйняттю нас за кордоном.

Дізнайся про права та обов’язки людини в тій країні, де ти перебуваєш: в яких випадках ти зможеш викликати поліцію, чи зможеш привернути увагу криком та як ти взагалі можеш захиститися від морального чи фізичного нападу росіян.

У школі в дитячі питання право “влізти” лише адміністрація, тож дорослий не може виховувати чужу дитину, як заведено у нас. Якщо твою дитину дражнять, ображають чи роблять жертвою булінгу у школі — звертайся до вчителів та директора.

Намагайся не “нападати” першим(-ою). Краще зрозуміти наміри свого опонента: з’ясувати правду чи повторювати російську шарманку.

У жодному разі не ставай агресивним булером для росіян! Ситуація може різко вийти з-під контролю, і до в’язниці за кордоном не так і далеко.

З режиму агресивності краще перейти в режим стійкості. За потреби звернися до психолога. Запам’ятай: ніхто з нас не шукає “хороших росіян”, але не всі люди, що послуговуються російською, нападатимуть.

Зараз абсолютно природним є відчуття недовіри, ненависті, злоби до північних сусідів. Але намагайся не провокувати конфлікт, уникати зустрічей та діяти не проти росіян, а на підтримку України та її народу, презентуючи нас якнайкраще.

Якщо гнів та негативні емоції переповнюють тебе, спробуй кілька дієвих технік від знаного психолога Дмитра Карпачова, які можуть допомогти прийти до тями та продовжувати ефективне життя.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами України та світу!