“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”

Взрослея и развиваясь, дети испытывают регулярные кризисы. Еще их называют кризисами развития — это относительно короткие — от нескольких месяцев до года-двух — периоды в жизни, в течение которых человек заметно меняется, поднимается на новую жизненную ступень.

В детстве бывают кризисы одного года, трех, семи и тринадцати лет. При этом всегда происходит изменение периодов: относительно длительных и спокойных, стабильных и более коротких, бурных, критических.

То есть кризисы — это переходы между стабильными периодами.

Сейчас также смотрят

Что такое кризисы и какие бывают у детей

Чаще всего такие кризисы можно спрогнозировать по календарю: обычно они происходят накануне дней рождения и примерно посредине между ними.

Также они часто знаменуют важные изменения в жизни ребенка: освоение навыка хождения, резкое увеличение роста, начало полового созревания, поступление в школу, переход из средней в старшую школу и другое. Все эти периоды увеличивают возможность эмоциональных срывов.

Понять, что наступил кризис развития, не так уж и сложно: ребенок становится капризным и несговорчивым. Он может быть не в состоянии сделать то, что делал всего несколько недель назад, его ничего не устраивает, он легко раздражается и находит новые причины для слез, отказывается сотрудничать.

Или сначала просится к родителям на руки, а когда его берут — начинает выворачиваться и отталкиваться. Сердится на родителей, на весь мир, на себя, легко раздражается. Также в такие периоды у ребенка могут обостряться страхи.

Кризис трех лет: почему он происходит

Кризисы — это сложный период для ребенка и его родителей. Но также они необходимы, поскольку это — движущая сила развития. Не нужно пугаться кризисных проявлений. Опаснее в этом случае — непонимание родителей и педагогов, что происходит с ребенком в этот момент.

Кризис трех лет — важный период в психологическом развитии ребенка.

Так, в возрасте трех лет родители начинают замечать серьезные изменения в поведении своего ребенка, он становится упрямым, капризным, бессмысленным. В период кризиса ребенок становится малоуправляемым, делает все наоборот, может ссориться и проявлять негативные переживания.

Любимая фраза ребенка в этот период: “Я сам/(-а)”.

В это время происходит очень важный психический процесс: это первое яркое проявление своего Я, попытка самостоятельно отстраниться от матери, продлить психологическую “пуповину”, научиться делать многое самостоятельно и решать свои проблемы.

Пребывая преимущественно среди взрослых и сверстников, ребенок не чувствует и не видит, что с ним скоро будет, не понимает, что с ним происходит, не может оценить свое поведение, регулировать свои поступки и эмоции.

Почему это происходит? Потому что пришло время.

Это уже человек, осознающий свои желания, испытывающий в себе силу воли их осуществить. Не считая того, есть ограничения, препятствующие выполнению задуманного: физические (пальчики не слушаются, сил не хватает) и запреты взрослых (не трогай, нельзя).

Родителям в этот период не позавидуешь. Но старайтесь не отчаиваться, ведь только благодаря этому бунту ребенок может сформироваться как личность с четкой самоидентификацией, осознаваемыми и отличными от других целями и желаниями.

Хуже — если кризиса не происходит. Тогда мы можем подозревать проблемы в развитии эмоционально-волевой сферы ребенка.

Но есть и хорошие новости — кризис нужно пережить, и он исчезнет без следа.

Кризис протекает со сложностями в том случае, если родители ограничивают проявления независимости, наказывая или высмеивая попытки ребенка в самостоятельности.

Как родителям реагировать на истерики

Родителям нужно так организовать пространство ребенка, чтобы он вышел из кризиса с набором положительных качеств, главная задача родителей и педагогов — не допустить закрепления их крайних проявлений.

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности:

период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев;

заканчивается к трем с половиной-четырем годам. Случайные приступы упрямства в старшем возрасте тоже вещь вполне нормальная;

пик упрямства приходится на два с половиной-три года жизни;

мальчики упираются сильнее девочек;

в кризисный период приступы упрямства и капризности встречаются у детей по пять раз в день. В некоторых — до 19 раз!

Если дети после достижения четырех лет все еще продолжают часто упорствовать и капризничать, то, скорее всего, речь идет о “фиксированном” упрямстве, истеричности, как удобных способах манипулирования своими родителями.

Чаще всего это результат поведения родителей, подвергшихся давлению со стороны ребенка, нередко — ради своего покоя.

Многим родителям знакомо чувство неудобства, раздражения, отчаяния, когда их трехлетний ребенок бьется в истерике. Но родители могут помочь своим малышам.

Прежде всего, важно знать: за хаосом истерики стоит закономерность и структура.

Любая детская истерика начинается с гнева и грусти — крики, топот ногами, бросание вещей, толкание. Гнев, достигая пика, затихает, и тогда остается грусть с поиском комфорта — плач, нытье, падение на пол.

Здесь присутствует закономерность: сначала симптом, тогда умеренная кризисная фаза, радикальная фаза и затем — рецидив.

Точно так же, как и высокая температура — истерика не может длиться вечность, она рано или поздно ослабевает и останавливается. Но если вмешательство родителей произойдет до того, как гнев достигнет пика, ребенок будет испытывать еще большее напряжение, от чего приступ истерики может длиться дольше.

Следовательно, истерика закончится скорее, если ничего не делать.

Внимательные родители ждут сигнала грусти, который показывает, что ребенок готов к утешению.

Как помочь ребенку справиться с истерикой

Для ребенка важно чувствовать эмоциональную защиту, понимать, что он не один в этом мире и ему есть на кого положиться. Детские эмоции требуют внимания и уважения взрослых.

Быть родителями — это стресс. Часто дети сводят нас с ума, опускаются руки. Когда мы не знаем, что делать, даем волю своим эмоциям. Крики пугают детей и причиняют вред еще неокрепшей нервной системе.

В такие моменты нами владеют гнев, страх или разочарование. Как исправить ситуацию?

Признай свои ошибки и найди мужество озвучить их ребенку. Достаточно просто сказать: “Извини, я сорвался/(-ась)” и обнять малыша. Если ребенок еще маленький, возьми его на руки. Медитируй. Выделяй 15 минут в день на упражнения, или сделай упражнение на расслабление.

Понятно, что медитации не лишат тебя ежедневных стрессов, не изменит отношения к ним, но научат не игнорировать, не отрицать, а воспринимать все спокойно и реагировать наилучшим способом.

Особенность детской психики в том, что дети живут в данный момент, здесь и сейчас. Они не зацикливаются на прошлом и не думают о будущем.

Если ребенок радуется и смеется — это происходит сейчас, если скучает и плачет — ребенка волнует что-то в этот момент.

Что делать, если у ребенка — истерика

Не придавай большого значения упрямству и капризности. Учти приступ, но не очень волнуйся за ребенка. Во время истерики оставайся рядом, дай ребенку почувствовать, что ты понимаешь его. Не пытайся в этот момент объяснять или убеждать в чем-то. Ругань и удары не имеют смысла, только усугубят ситуацию. Будь упорным/(-ой) и не отступай от своей позиции, как бы сложно ни было. Не сдавайся даже тогда, когда истерика произошла в общественном месте. Чаще всего помогает только одно — взять ребенка за руку и увести. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегай к помощи посторонних: “Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!”. Постарайся отвлечь на что-то другое и более интересное. Создай ребенку пространство для проявления самостоятельности.

Если ты ожидаешь, что все истерики ребенка магическим образом прекратятся, а активный ребенок станет тихим — тебя ждет разочарование.

Родители должны понимать, что это состояние нуждается в помощи взрослых. И не только в теоретических знаниях, но нужно иметь в своем арсенале практические инструменты, которые помогут ребенку экологически проживать истерику. Для этого нужно:

дать ребенку навыки, которые научат его осознавать свои внутренние волнения;

научить понимать, как эмоции влияют на тело;

дать инструменты для контроля импульсов.

Часто изменение поведения у ребенка также может быть спровоцировано временным проживанием не по правилам родителей. Например, после выходных у бабушек и дедушек. Что делать, если ребенок перестает слышать и слушаться тебя, мы рассказывали в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.