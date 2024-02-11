Советы
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“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”

Отвечает
“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”
Алина Клептык

Детский психолог, коррекционный педагог, арт-терапевт

Виктория Мельник, журналист сайта 11 февраля 2024, 20:00
Кризис 3 лет у детей
Фото: Unsplash

Советы

“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”
Отвечает
“Ребенок часто истерит — кризис трех лет. Что делать и как не навредить ему?”
Алина Клептык
Детский психолог, коррекционный педагог, арт-терапевт

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