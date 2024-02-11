Поради
Ексклюзив

“Дитина часто істерить — криза трьох років. Що робити і як не нашкодити їй?”

Відповідає
Аліна Клептик
Аліна Клепик

Дитяча психологиня, корекційна педагогиня, арт-терапевтка

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Лютого 2024, 20:00
криза 3 років у дитини
Фото: Unsplash

Поради

“Дитина часто істерить — криза трьох років. Що робити і як не нашкодити їй?”
Відповідає
Аліна Клептик
Аліна Клепик
Дитяча психологиня, корекційна педагогиня, арт-терапевтка

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“Дитина часто істерить — криза трьох років. Що робити і як не нашкодити їй?”
Світлана Арефнія
Кандидатка психологічних наук
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