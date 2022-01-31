“Дитина трьох років не чує моїх прохань. Як до неї достукатися?”

дитячий психолог, телеведучий
Батьки часто скаржаться на те, що дитині потрібно все повторювати сто разів. Проте їхня помилка полягає в тому, що вони сприймають дітей як маленьких дорослих.
Якщо ти хочеш бути почутим/-ою, треба врахувати такі поради.
Ситуація: малюк хоче поділитися з мамою своєю, на його думку, важливою знахідкою у пісочниці. Але та розмовляє з подругою і просить почекати.
Пояснення: діти вчаться у дорослих усьому, зокрема й комунікації. Важливо не те, як довго сидиш з малюком, а наскільки якісно ти це робиш.
Рішення: спробуй на годину-дві повністю зануритися в гру і сфокусуватися тільки на спілкуванні з дитиною. Вона, певно, задовольнить свою потребу в увазі дорослих і захоче погратися самостійно.
Ситуація: дитина захоплено грається, а мама в цей час до неї звертається. Малюк ніби не чує, через що мати дратується.
Пояснення: малюки мають лише гнучку одноканальну увагу. Це означає, що мозок дитини здатний сконцентруватися тільки на одному завданні.
Рішення: перш ніж просити про щось, перемкни увагу дитини на себе. Присядь навпочіпки, подивися в очі (можна торкнутися або взяти за руку), звернися на ім’я. Якщо малюк старший за 3,5 роки, корисно попросити його повторити почуте.
Ситуація: батько просить дитину зняти взуття, вимити руки та сісти за стіл.
Пояснення: на думку дорослого, це просте і зрозуміле прохання. Але дитині до 3,5–4 років досить важко запам’ятати послідовність дій, нічого не пропустивши. Тому вона “застряє” у коридорі.
Рішення: розбивай складне завдання на прості. Давай дитині лише по одному короткому завданню. Наприклад, “зніми взуття”. Коли ця вказівка буде виконана, можна переходити до наступної.
Ситуація: дитина забула прибрати свої іграшки. Мама запитує її: “Ти ще довго сидітимеш у бруді?”
Пояснення: діти розуміють усе буквально. Їм важко здогадатися, що мамине питання має на меті підштовхнути їх до дії.
Рішення: дитина ще тільки освоює рідну мову. Тому всі прохання мають бути зрозумілі однозначно.
Ситуація: хлопчик стрибає з крісла на диван. У мами накипіло, і вона хоче припинити небезпечну поведінку сина, тому говорить: “Сашо, скільки разів тобі можна говорити, не роби цього! Ти вже забув, як розбив ніс, хочеш ще раз впасти?”
Пояснення: вислуховуючи довгу нотацію, малюк плутається в словах і забуває, про що йдеться.
Не нагадуй дитині минулі “гріхи” і не лякай майбутніми неприємностями. Маля живе тут і зараз, тому немає сенсу намагатися вплинути на нього довгими поясненнями.
Не нагадуй дитині минулі “гріхи” і не лякай майбутніми неприємностями. Маля живе тут і зараз, тому немає сенсу намагатися вплинути на нього довгими поясненнями.
Рішення: найкраще в такій ситуації говорити коротко і по суті: “Стрибати з крісла не можна, це небезпечно”.
Ситуація: після скандалу дитина вибачилась і сказала, що все почула і зрозуміла.
Пояснення: насправді її головною метою було уникнути покарання, адже крик викликає тривогу і страх, що знижує здатність мислити.
Рішення: будь послідовним/-ою у своїх словах та діях. Якщо дитина зрозуміє, що випросити годину мультиків неможливо, вона перестане ігнорувати прохання вимкнути телевізор.
Ситуація: мама гуляє з дитиною на вулиці, але вже час іти додому. Малюк ніяк не може відірватися від гри на вулиці.
Пояснення: американська педагогиня Мері Бадд Роу виявила, що діти сприймають сказане із затримкою у кілька секунд.
Причиною цьому є те, що довільна увага формується лише до 6-7 років. Це означає, що дитина поки не може швидко перемкнутися з одної теми на іншу.
Причиною цьому є те, що довільна увага формується лише до 6-7 років. Це означає, що дитина поки не може швидко перемкнутися з одної теми на іншу.
Рішення: дай малюкові запас часу. Домовся, скільки разів вона може з’їхати з гірки перед тим, як іти додому. У цьому разі твоє прохання почують.
Ситуація: батьки постійно використовують фрази по типу: “Не лізь у калюжу!”, “Не грюкай дверима!”
Пояснення: дитина пропускає частинку “не” і сприймає батьківську заборону як привабливу пропозицію.
Рішення: запропонуй дитині цікавішу та безпечнішу альтернативу. Наприклад: “Спробуймо обійти калюжу по цьому вузькому бордюрчику?”
Ситуація: мама постійно робить зауваження дитині та смикає її навіть без причини.
Пояснення: тривожна мама відчуває постійний страх за малюка, що призводить до гіперопіки. І рано чи пізно втомлений від напосідань малюк починає сприймати мамині слова просто як фон.
Рішення: порахуй, скільки разів на годину ти робиш дитині зауваження. Які з них можна було б і не робити? Не смикай малюка з будь-якого приводу, а намагайся бути поруч у час його особливої активності.
Батьки вчать нас моделей поведінки та ставлення до світу, які ми наслідуємо, навіть ставши дорослими.
Проте дехто змушений рости в атмосфері прихованого чи безпосереднього насилля. Читай поради психолога, як порозумітися з токсичними батьками.