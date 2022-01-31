Поради

“Дитина трьох років не чує моїх прохань. Як до неї достукатися?”

Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов

дитячий психолог, телеведучий

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Січня 2022, 15:06
Що робити, якщо дитина трьох років не слухається
Фото: Unsplash

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“Дитина трьох років не чує моїх прохань. Як до неї достукатися?”
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карпачев
Дмитро Карпачов
дитячий психолог, телеведучий

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