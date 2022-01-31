“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”

Родители часто жалуются, что ребенку нужно все повторять сто раз. Однако ошибка родителей состоит в том, что они воспринимают детей как маленьких взрослых.

Если ты хочешь быть услышанным, надо учесть следующие советы.

Слушай ребенка

Ситуация: малыш хочет поделиться со своей мамой, по его мнению, важной находкой в ​​песочнице. Но та разговаривает с подругой и просит подождать.

Объяснение: дети учатся у взрослых всему, в том числе и коммуникации. Важно не то, как долго сидишь с малышом, а насколько качественно ты это делаешь.

Решение: попробуй на час-два полностью погрузиться в игру и сфокусироваться только на общении с ребенком. Он наверняка удовлетворит свою потребность во внимании взрослых и захочет поиграть самостоятельно.

Зрительный контакт

Ситуация: ребенок увлеченно играет, а мама в это время к нему обращается. Малыш будто не слышит, из-за чего мать раздражается.

Объяснение: малыши имеют только гибкое одноканальное внимание. Это означает, что мозг ребенка способен сконцентрироваться только на одном задании.

Решение: прежде чем просить о чем-нибудь, переключи внимание ребенка на себя. Присядь на корточки, посмотри в глаза (можно коснуться или взять за руку), обратись по имени. Если малыш старше 3,5 лет, полезно попросить его повторить услышанное.

Простые просьбы

Ситуация: родитель просит ребенка снять обувь, вымыть руки и сесть за стол.

Объяснение: по мнению взрослого, это простая и понятная просьба. Но ребенку до 3,5-4 лет довольно трудно запомнить последовательность действий, ничего не упустив. Поэтому он “застряет” в коридоре.

Решение: разбивай сложную задачу на простые. Давай ребенку только по одной короткой задаче. Например, “сними обувь”. Когда эта просьба будет выполнена, можно переходить к следующей.

Прямые указания

Ситуация: ребенок забыл убрать свои игрушки. Мама спрашивает его: “Ты еще долго будешь сидеть в грязи?”

Объяснение: дети понимают буквально. Им трудно догадаться, что мамин вопрос имеет целью подтолкнуть их к действию.

Решение: ребенок еще только осваивает родной язык. Поэтому все просьбы должны быть сформулированы однозначно.

Говори коротко

Ситуация: мальчик прыгает с кресла на диван. У мамы накипело, и она хочет прекратить опасное поведение сына, поэтому говорит: “Саша, сколько раз тебе можно говорить, не делай этого! Ты уже забыл, как разбил нос, хочешь еще раз упасть?”

Объяснение: выслушивая длинную нотацию, малыш путается в словах и забывает, о чем идет речь.

Не напоминай ребенку о прошлых “грехах” и не пугай будущими неприятностями. Малыш живет здесь и сейчас, поэтому нет смысла пытаться повлиять на него длинными объяснениями.

Решение: лучше всего в такой ситуации говорить коротко и по существу: “Прыгать с кресла нельзя, это опасно”.

Не ори

Ситуация: после скандала ребенок извинился и сказал, что все услышал и понял.

Объяснение: на самом деле его главной целью было избежать наказания, ведь крик вызывает тревогу и страх, что снижает способность мыслить.

Решение: будь последовательным в своих словах и действиях. Если ребенок поймет, что выпросить час мультиков невозможно, он перестанет игнорировать просьбу выключить телевизор.

Не жди немедленного изменения поведения

Ситуация: мама гуляет с ребенком на улице, но пора уходить домой. Малыш никак не может оторваться от игры на улице.

Объяснение: американский педагог Мэри Бадд Роу обнаружила, что дети воспринимают сказанное с задержкой в ​​несколько секунд.

Причиной тому является то, что произвольное внимание формируется только к 6-7 годам. Это значит, что ребенок пока не может быстро переключиться с одной темы на другую.

Решение: дай малышу запас времени. Договорись, сколько раз он может съехать с горки перед тем, как идти домой. В этом случае твою просьбу услышат.

Не используй отрицания

Ситуация: родители постоянно используют фразы по типу: “Не лезь в лужу!”, “Не хлопай дверью!”

Объяснение: ребенок пропускает частицу “не” и воспринимает родительский запрет как заманчивое предложение.

Решение: предложи ребенку более интересную и безопасную альтернативу. Например: “Попробуем обойти лужу по этому узкому бордюрчику?”

Не одергивай

Ситуация: мама постоянно делает замечание ребенку и дергает его даже без причины.

Объяснение: тревожная мама испытывает постоянный страх за малыша, что приводит к гиперопеке. И рано или поздно уставший от насаждений малыш начинает воспринимать мамины слова просто как фон.

Решение: посчитай, сколько раз в час ты делаешь ребенку замечание. Какие из них можно было бы не делать? Не дергай малыша по любому поводу, а старайся быть рядом во время его особой активности.

Родители учат нас моделям поведения и отношения к миру, которым мы подражаем, даже став взрослыми.

Однако некоторые вынуждены расти в атмосфере скрытого или непосредственного насилия. Читай советы психолога, как найти общий язык с токсичными родителями.