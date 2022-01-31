Советы

“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”

Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов

детский психолог, телеведущий

Елена Яковлева, редактор сайта 31 января 2022, 15:06
Що робити, якщо дитина трьох років не слухається
Фото: Unsplash

Больше советов
Надо ли стучать, когда заходишь в детскую
“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?
Смотреть больше

Советы

“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
детский психолог, телеведущий

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”
Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер

“Как выучить английский после 40 лет?”
Отвечает
“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”
Александра Косач
Преподаватель английского языка

“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”
Отвечает
“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”
Кузьма Хобзей
Врач-дерматолог и трихолог

“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории
Как понять готовы ли вы к новым отношениям: объясняет психолог
Читать дальше
Танго всегда танцуют двое: психолог о том, как понять, готовы ли вы к новым отношениям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь