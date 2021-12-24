Советы

“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”

Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

Елена Яковлева, редактор сайта 24 декабря 2021, 15:00
Чи можна запивати їжу водою

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Советы

“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”
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Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

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