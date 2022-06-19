“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”

Психотерапевт реестра Европейской ассоциации психотерапии.
20 июня – Всемирный День беженца. По данным ООН, из Украины уже выехали более 6,5 млн беженцев, а домой вернулись более 2 млн украинцев. Эта цифра продолжает расти.
Люди, выехавшие за границу и находящиеся там до сих пор, постоянно в сомнениях: стоит ли возвращаться, достаточно ли безопасно будет дома. Один из самых распространенных вопросов: а что, если придется покидать дом во второй раз?
Этот страх вполне естественный, поскольку экстренная эвакуация могла быть травматической.
Этот страх вполне естественный, поскольку экстренная эвакуация могла быть травматической.
И все же, пребывание за границей, вдали от родных, близких, вдали от привычного образа жизни — это тоже травма. Поэтому мы видим активное возвращение украинцев домой, для которого у каждого свои причины, однако все оказались достаточно весомыми, чтобы вернуться в относительную опасность.
Именно так, опасность все еще остается, российские войска все еще находятся на территории Украины и не жалеют ракет и авиации. На границе уже накапливают свои силы войска республики Беларусь, поэтому возникает вполне логичный вопрос: что, если я вернусь, но придется снова бежать?
На этот вопрос профессионально ответила психотерапевт реестра Европейской ассоциации психотерапии Анна Могильник.
Большинство украинцев думают примерно так: я вернусь в родной город и все как-нибудь вернется на круги своя, просто будет немного по-другому.
Однако психолог отмечает, что есть новая реальность, которую нужно учитывать, потому что “немножко по-другому” — на самом деле совсем не немножко.
Здесь важно откровенно смотреть на реальность. Война продолжается. Каждый город Украины до сих пор находится в опасности или в относительной безопасности. Ракетные обстрелы продолжаются и никто не знает, куда прилетит в следующий раз.
Поэтому ключевым остается вопрос: ради чего я возвращаюсь, учитывая эти обстоятельства?
Поэтому ключевым остается вопрос: ради чего я возвращаюсь, учитывая эти обстоятельства?
И ответ на него следует обосновать прежде всего для себя самого.
В каждом из нас внутри живет детская частичка – Я-состояние ребенка. Этот ребенок продолжает верить в лучшее, скучает по дому, страдает от несправедливости и вынужденности действий.
Именно он стремится все вернуть, как было раньше, и вновь обрести покой, безопасность после возвращения. Но принимать решения только опираясь на детскую часть и по ее мотивации крайне опасно.
Нужно прислушаться также и к своему внутреннему взрослому, который несет ответственность за ребенка. Именно взрослый заботится о нем и принимает решение.
Итак, прежде чем окончательно решить, нужно откровенно поговорить с собой. Вот несколько вопросов, на которые лучше ответить в письменном виде:
Итак, пришло время задуматься и проговорить с близкими, как обустроить свою жизнь в городе так, чтобы сохранять ее качество и чувствовать себя как можно больше в безопасности.
Ведь повторная эвакуация — это необходимость, поэтому нужно быть честным(-ой) с собой и подумать, готов(-а) ли ты вернуться в ту реальность, которая есть сейчас.
Для этого нужно пройтись по всем сферам жизни и оценить, как они изменятся, что останется и т.д.
Чтобы грамотно все оценить и ничего важного не потерять, психолог советует воспользоваться методом Н. Пезешкиана.
Этот метод называется 4 качества жизни и с его помощью мы распределяем нашу энергию на 4 главные сферы: тело, отношения, деятельность и смыслы — внутренний мир.
Итак, чтобы понять, как будет выглядеть твоя жизнь после возвращения и таким образом лучше все взвесить, дай честный ответ на эти вопросы:
После честного ответа на эти вопросы проанализируй, что ты чувствуешь при мысли о возвращении?
Если единственный страх касается того, что произойдет повторная эвакуация, это абсолютно нормально.
Когда угроза остается, именно страх помогает нам не терять бдительности и быть готовыми быстро реагировать и спасать жизнь.
Помни: у тебя уже есть опыт выезда, а это значит, что можешь его использовать: заранее продумать детали, которые нужно будет учесть в случае повторной эвакуации.
Получилось уехать один раз, значит, получится и второй.
Получилось уехать один раз, значит, получится и второй.
Как известно, основным инструментом в преодолении страха является смелость взглянуть ей в глаза.
Это значит нужно дать себе возможность прокрутить в голове худший сценарий. И задать себе вопрос: если это случится, что я буду делать дальше?
Чаще всего оказывается, что внутри нас большое количество ресурса и сил для преодоления даже самых опасных ситуаций в жизни.
Пока не появится четкая картинка действий, облегчения внутри ты не почувствуешь.
Пока не появится четкая картинка действий, облегчения внутри ты не почувствуешь.
Следует пошагово продумать все детали и нюансы, чтобы был четкий план действий в случае необходимости.
Если одни колеблются, стоит ли возвращаться, боятся, что будет повторная эвакуация, некоторые даже слушать не хотят, чтобы выезжать из горячих точек. Ранее мы писали о том, как решиться покинуть зону боевых действий.
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