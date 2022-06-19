Советы

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”

Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник

Психотерапевт реестра Европейской ассоциации психотерапии.

Вероника Кононенко, практикантка сайта 19 июня 2022, 20:00
повторна евакуація
Фото: Unsplash

Советы

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Психотерапевт реестра Европейской ассоциации психотерапии.

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
Украинская военная, ветеран АТО

“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ
Практики вдячності - як помічати добро довкола під час війни
Читать дальше
Ценишь, только когда теряешь? Пять упражнений для благодарности за то, что имеешь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь