“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”

20 июня – Всемирный День беженца. По данным ООН, из Украины уже выехали более 6,5 млн беженцев, а домой вернулись более 2 млн украинцев. Эта цифра продолжает расти.

Люди, выехавшие за границу и находящиеся там до сих пор, постоянно в сомнениях: стоит ли возвращаться, достаточно ли безопасно будет дома. Один из самых распространенных вопросов: а что, если придется покидать дом во второй раз?

Этот страх вполне естественный, поскольку экстренная эвакуация могла быть травматической.

И все же, пребывание за границей, вдали от родных, близких, вдали от привычного образа жизни — это тоже травма. Поэтому мы видим активное возвращение украинцев домой, для которого у каждого свои причины, однако все оказались достаточно весомыми, чтобы вернуться в относительную опасность.

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Именно так, опасность все еще остается, российские войска все еще находятся на территории Украины и не жалеют ракет и авиации. На границе уже накапливают свои силы войска республики Беларусь, поэтому возникает вполне логичный вопрос: что, если я вернусь, но придется снова бежать?

На этот вопрос профессионально ответила психотерапевт реестра Европейской ассоциации психотерапии Анна Могильник.

Ради чего я возвращаюсь

Большинство украинцев думают примерно так: я вернусь в родной город и все как-нибудь вернется на круги своя, просто будет немного по-другому.

Однако психолог отмечает, что есть новая реальность, которую нужно учитывать, потому что “немножко по-другому” — на самом деле совсем не немножко.

Здесь важно откровенно смотреть на реальность. Война продолжается. Каждый город Украины до сих пор находится в опасности или в относительной безопасности. Ракетные обстрелы продолжаются и никто не знает, куда прилетит в следующий раз.

Поэтому ключевым остается вопрос: ради чего я возвращаюсь, учитывая эти обстоятельства?

И ответ на него следует обосновать прежде всего для себя самого.

В каждом из нас внутри живет детская частичка – Я-состояние ребенка. Этот ребенок продолжает верить в лучшее, скучает по дому, страдает от несправедливости и вынужденности действий.

Именно он стремится все вернуть, как было раньше, и вновь обрести покой, безопасность после возвращения. Но принимать решения только опираясь на детскую часть и по ее мотивации крайне опасно.

Нужно прислушаться также и к своему внутреннему взрослому, который несет ответственность за ребенка. Именно взрослый заботится о нем и принимает решение.

Итак, прежде чем окончательно решить, нужно откровенно поговорить с собой. Вот несколько вопросов, на которые лучше ответить в письменном виде:

По каким причинам я хочу вернуться в домой?

Какие из них эмоциональны от внутреннего ребенка, а какие рациональны — от взрослого?

Каков, как мне кажется, в моем регионе уровень опасности? Оцени от 0 до 10.

Учитывая такой уровень опасности, каковы риски для меня, моих детей, моей семьи, с которыми я могу встретиться по возвращении домой? Есть ли риск повторной эвакуации?

Что я чувствую, когда думаю о рисках?

Какими ресурсами я владею, чтобы компенсировать, снизить или даже нивелировать эти риски? Каковы мои опоры? Когда я думаю об этих ресурсах сейчас, что я чувствую? Как я вижу вышеупомянутые риски?

Какое мое решение будет соответствующим, верным мне, принимая во внимание ответы на поставленные вопросы?

Если ты решил(-а) вернуться

Итак, пришло время задуматься и проговорить с близкими, как обустроить свою жизнь в городе так, чтобы сохранять ее качество и чувствовать себя как можно больше в безопасности.

Ведь повторная эвакуация — это необходимость, поэтому нужно быть честным(-ой) с собой и подумать, готов(-а) ли ты вернуться в ту реальность, которая есть сейчас.

Для этого нужно пройтись по всем сферам жизни и оценить, как они изменятся, что останется и т.д.

Чтобы грамотно все оценить и ничего важного не потерять, психолог советует воспользоваться методом Н. Пезешкиана.

Этот метод называется 4 качества жизни и с его помощью мы распределяем нашу энергию на 4 главные сферы: тело, отношения, деятельность и смыслы — внутренний мир.

Итак, чтобы понять, как будет выглядеть твоя жизнь после возвращения и таким образом лучше все взвесить, дай честный ответ на эти вопросы:

Сфера тела: физическое пространство, питание, сон, секс, гигиена

Как лучше обустроить свое физическое пространство: дом, квартиру, комнату, чтобы чувствовать себя безопасно?

Где в этом доме самое безопасное место, которое может служить укрытием во время воздушной тревоги?

Что будешь делать во время воздушных тревог? Останешься дома, переместишься в более безопасное место, будешь спускаться в бомбоубежище?

Есть ли рядом с домом бомбоубежище? Где именно оно находится? На каком расстоянии от дома оно находится?

На каком расстоянии находятся магазины, в которых ты сможешь покупать продукты? Какие продукты доступны в настоящее время, а какие нет?

Как ты сможешь обеспечивать себе и своей семье полноценное питание?

Есть ли рядом спортзалы, места на открытом воздухе, где ты сможешь заниматься спортом, гулять. Если нет, сколько времени нужно потратить, чтобы добраться до них?

Где находятся ближайшие детские площадки?

Какая сейчас ситуация в городе с водоснабжением?

Сфера деятельности: работа, учеба, достижения

Чем планируешь заниматься после возвращения?

Есть ли возможности продолжать работу? Какие возможности для поиска новой работы, если предыдущее место было потеряно? Кто и что может в этом помочь?

Какие ограничения и возможности для получения новых знаний, навыков, возможности развиваться профессионально?

Какие ежедневные дела могут помочь стабилизироваться и адаптироваться?

Сфера отношений: родственники, друзья, традиции

Кто из близких будет рядом?

Кто будет нуждаться в поддержке, заботе? А кто сможет оказать тебе поддержку и заботу?

На кого из родственников, друзей, знакомых можно положиться в случае опасности и если будет повторная эвакуация? Об этом стоит уже сейчас договориться с ними.

Какие семейные традиции, ритуалы помогут приспособиться после возвращения? Что сможешь восстановить или начать делать вместе с детьми, мужем, женой?

Как проводить время вместе с семьей? Какие места отдыха сейчас доступны?

Сфера смыслов: вера, убеждения, ценности, духовность

На какие ценности ты опираешься в своем решении о возвращении? Чем оно важно для тебя?

Что ценного для себя и своей семьи найдешь?

Какие верования и убеждения ограничивают тебя сейчас в реализации плана, а какие наоборот усиливают веру и намерение вернуться и оставаться дома?

Когда думаешь о возвращении, о чем говорит твоя надежда и вера? Как можешь оценить их уровень по внутренней шкале от 0 до 10?

Что еще может усилить любую из них?

После честного ответа на эти вопросы проанализируй, что ты чувствуешь при мысли о возвращении?

А если придется уезжать повторно?

Если единственный страх касается того, что произойдет повторная эвакуация, это абсолютно нормально.

Когда угроза остается, именно страх помогает нам не терять бдительности и быть готовыми быстро реагировать и спасать жизнь.

Помни: у тебя уже есть опыт выезда, а это значит, что можешь его использовать: заранее продумать детали, которые нужно будет учесть в случае повторной эвакуации.

Получилось уехать один раз, значит, получится и второй.

Как известно, основным инструментом в преодолении страха является смелость взглянуть ей в глаза.

Это значит нужно дать себе возможность прокрутить в голове худший сценарий. И задать себе вопрос: если это случится, что я буду делать дальше?

Чаще всего оказывается, что внутри нас большое количество ресурса и сил для преодоления даже самых опасных ситуаций в жизни.

Пока не появится четкая картинка действий, облегчения внутри ты не почувствуешь.

Следует пошагово продумать все детали и нюансы, чтобы был четкий план действий в случае необходимости.

Вспомни, что помогло в первый раз это сделать? На какие способности можешь опираться? Каковы ресурсы для этого? На кого из родственников, друзей, знакомых, коллег можно рассчитывать? О чем важно договориться с этими людьми уже сейчас? Что будет тревожными колокольчиками, сигналами о том, что нужно снова собираться в путь?

Если одни колеблются, стоит ли возвращаться, боятся, что будет повторная эвакуация, некоторые даже слушать не хотят, чтобы выезжать из горячих точек. Ранее мы писали о том, как решиться покинуть зону боевых действий.

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