Поради
Ексклюзив

“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”

Відповідає
Анна Могильник
Анна Могильник

Психотерапевтка реєстру Європейської асоціації психотерапії

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 19 Червня 2022, 20:00
повторна евакуація

Поради

“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Відповідає
Анна Могильник
Анна Могильник
Психотерапевтка реєстру Європейської асоціації психотерапії

“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”
Відповідає
Юлія Микитенко
Юлія Микитенко
Українська військова, ветеранка АТО

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ
“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
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