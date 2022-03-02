“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”

Врач-педиатр высшей категории
Если у вас есть коровье молоко, то можно самостоятельно из него сделать детскую смесь.
Для этого вскипятите 120 мл коровьего молока, добавьте 80 мл кипяченой воды и 1,5 ч.л. сахара.
В течение месяца можно кормить малыша этой смесью и не опасаться за его здоровье.
В течение месяца можно кормить малыша этой смесью и не опасаться за его здоровье.
Но очень желательно за этот месяц все же найти адаптированную молочную смесь.
Подчеркиваю: любая сухая смесь лучше коровьего молока — чище, стабильная по составу и содержит витамины.
В первые дни войны нас могли радовать не только достижения ВСУ, но и рождение детей. Хоть и в бомбоубежищах в экстремальных условиях. Читай советы, как действовать при родах в бомбоубежище.