Советы

“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”

Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории

Елена Яковлева, редактор сайта 02 марта 2022, 13:30
Чим можна замінити дитячу молочну суміш - порада Комаровського
Фото: Unsplash

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Доктор Комаровський
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