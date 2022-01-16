Советы

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”

Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк

терапевт и эндокринолог

Елена Яковлева, редактор сайта 16 января 2022, 16:00
Чи можна пити алкоголь після купання в ополонці
Фото: Unsplash

Советы

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”
Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк
терапевт и эндокринолог

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