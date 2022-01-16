“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”

Люди часто выпивают, чтобы согреться, потому что алкоголь провоцирует расширение сосудов — становится теплее. Вместе с тем можно недооценить риски переохлаждения.

Если у тебя нет проблем с сердечно-сосудистой системой, небольшое количество алкоголя невредно.

Но злоупотребление спиртными напитками может привести к горьким последствиям: обезвоживание организма на фоне ускорения пульса и падения артериального давления.

Кроме этого, может возникнуть нарушение сердечного ритма или спазм коронарных сосудов.

Эффективно согреться можно и без алкоголя. Для этого после выхода из воды нужно:

Осторожно вытереть тело, лицо и голову полотенцем, чтобы не повредить капилляры.

Зайти в помещение с комфортной, но не горячей температурой.

Надеть на сухое тело теплую одежду, желательно термобелье.

Взять теплый (не горячий) напиток — например, чай.

Украинцы празднуют Крещение 19 января. В этот день было крещение Иисуса Христа.

А как хорошо ты знаешь традиции празднования Крещения? Давай проверим.