От сбитого российского самолета до достижений в спорте: позитивные новости января 2024 в разных сферах

Наша реальность превратилась в водоворот новостей об обстрелах и их последствиях. Каждый день мы говорим о войне, событиях на фронте, раненых и погибших защитниках. Мы читаем истории волонтеров, переселенцев и пострадавших от войны.

Все эти события и новости влияют на наше состояние, поэтому так важно видеть и находить позитив даже там, где кажется, что его нет. Поэтому мы решили собрать подборку позитивных новостей за январь 2024, которые касаются Украины.

Эти новости в разных сферах, они касаются как войны, так культуры, спорта и международного признания успехов украинцев.

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Позитивные новости в январе 2024

Масштабный обмен пленными

3 января 2024 года домой вернулись 230 украинских воинов. Это был самый большой обмен пленными за время полномасштабной войны. Из российского плена вернулись защитники города Мариуполь, острова Змеиный, те, кто находился на заводе Азовсталь защитники, также воины ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии, территориальной обороны.

Сбитие российского А-50

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Приблизительная стоимость самолета А-50 — $330 млн. Таких на вооружении у РФ было три. Также есть шесть А-50У. Это позитивная новость для Украины, ведь этот самолет предназначен для выявления и сопровождения воздушных целей и координации пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

Украина попала в 20 лучших армий мира

За время войны наши воины начали быстро овладевать оружием НАТО, проводить успешные операции и защищать свою страну. Международная компания Global Firepower ежегодно обнародует свой рейтинг самых мощных армий мира, Украина заняла 18 место. Важно, что для определения места в рейтинге используют более 60 отдельных факторов для определения оценки индекса силы.

Применение ПВО FrankenSAM

Украина впервые применила самодельную ПВО FrankenSAM, изготовленную вместе с США. Из нее удалось поразить российский дрон-камикадзе типа Shahed на расстоянии 9 км.

Украина решила разработать гибридную систему ПВО, ведь на разработку собственной требуются годы.

Фильм 20 дней в Мариуполе номинировали на Оскар

Документальный фильм Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе вышел 31 августа в широкий прокат. 18 сентября Украинский оскаровский комитет сообщил, что эта лента представит нашу страну на премии Оскар 2024. 23 января во время оглашения номинантов премии Оскар-2024 стало известно, что 20 дней в Мариуполе сразится за награду в категории Лучший документальный фильм.

Украина сможет снова напомнить миру о войне, показать реальную картину событий, а не їроссийскую пропагандистскую.

Достижение украинского тенниса

Украинская теннисистка Людмила Киченок завоевала место в финале Australian Open-2024 в тандеме с латышкой. Впервые за 16 лет украинка сыграет в финале женских парных состязаний серии Грендслем. Но, к сожалению, в финале украинка и латышка проиграли.

Но пять украинских теннисисток вошли в 35 лучших мирового рейтинга — это новый национальный рекорд:

Элина Свитолина заняла 19 место; Марта Костюк на 28 месте (личный рекорд); Даяна Ястремская на 29 месте; Леся Цуренко на 31-м месте; Ангелина Калинина на 32-м месте.

Украинец — самый молодой гроссмейстер в мире

14-летний киевлянин Игорь Самуненков стал действующим самым молодым гроссмейстером в мире. Он опередил американца Абгиманью Мишру, который старше Самуненкова на четыре месяца.

Самуненков профессионально занимается шахматами с восьми лет. В 2021 году он получил звание мастера ФИДЕ, а в 2022 — международного мастера.

В 2023 украинец выполнил норму на трех турнирах: чемпионате Европы-2023 в Словении, Венгрии и Польше. Поэтому ФИДЕ решило придать Самуненкову звание гроссмейстера.

Законопроект о множественном гражданстве

22 января 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что внесет в Верховную Раду Украины законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Он отметил, что все, кто имеет украинские корни и не забыл их, должны иметь возможность стать украинцами и по паспорту.

Читать по теме Правовая гармония или конфликты? Разбираемся с политологом и юристом по вопросу множественного гражданства Вікна решили разобрать понятие института множественного гражданства вместе с политологом Ярославом Телешуном и юристом Сергеем Ланкиным.

Книга об ОУН и УПА — лучший исторический материал 2022-2023 годов

Американская ассоциация библиотек признала англоязычную книгу Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух одним из лучших исторических материалов, опубликованных в 2022 и 2023 годах.

О награде авторов сообщил Комитет по лучшим историческим материалам Ассоциации справочных и пользовательских услуг филиала Американской ассоциации библиотек.

Авторами труда являются украинский историк, экспредседатель Института национальной памяти Владимир Вятрович и канадский историк, географ Любомир Луцюк, исследующий украинский вопрос во внешней политике США и Великобритании. Перевела книгу журналистка, редактор и исследовательница Марта Дария Олейник.

— Я пишу сообщить вам, что вашу публикацию Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух — вибране з архівів таємної поліції выбрали как один из лучших исторических материалов, опубликованных в 2022 и 2023 годах, — говорится в письме авторам книги, которое написал сопредседатель Комитета по лучшим историческим материалам Стивен А. Ноултон.

Украинские издания вошли в список лучших детских книг мира

Американская секция IBBY (Международный совет по детской и юношеской книге) создала список выдающихся книг со всего мира в 2024 году. В него вошли два украинских издания — книги Жовтий метелик Александра Шатохина и Хто зробить сніг Марьяны и Тараса Прохаськив.

Историческое соглашение между Великобританией и Украиной

12 января 2024 года во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину, наши страны подписали историческое соглашение о сотрудничестве безопасности, которое является продолжением соглашения стран Большой семерки относительно предоставления Украине двусторонних гарантий безопасности.

Согласно соглашению, Лондон будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Читай больше о новой помощи Великобритании для Украины по ссылке.

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