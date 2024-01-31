Від збитого російського літака до досягнень у спорті: позитивні новини січня 2024 у різних сферах

Наша реальність перетворилася на вир новин про обстріли та їх наслідки. Щодня ми говоримо про війну, події на фронті, поранених та загиблих захисників. Ми читаємо історії волонтерів, переселенців та тих, хто постраждав від війни.

Усі ці події та новини впливають на наш стан, тому так важливо бачити й знаходити позитив навіть там, де здається, що його немає. Тому ми вирішили зібрати добірку позитивних новин за січень 2024, які стосуються України.

Ці новини у різних сферах, вони торкаються як війни, так і культури, спорту та міжнародного визнання успіхів українців.

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Позитивні новини у січні 2024

Масштабний обмін полоненими

3 січня 2024 року додому повернулися 230 українських воїнів. Це був найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни. З російського полону повернулися захисники міста Маріуполь, острова Зміїний, а також оборонці, які були на заводі Азовсталь, також воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, Територіальної оборони.

Збиття російського А-50

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Приблизна вартість літака А-50 — $330 млн. Таких на озброєнні у РФ було три. Також є шість А-50У. Це позитивна новина для України, адже цей літак призначений для виявлення та супроводження повітряних цілей та координації пілотів винищувачів щодо ракетних ударів по Україні.

Україна потрапила до 20 найкращих армій світу

З початком війни наші воїни почали швидко опановувати зброю НАТО, проводити успішні операції та захищати свою країну. Міжнародна компанія Global Firepower щороку оприлюднює свій рейтинг найпотужніших армій світу, Україна посіла 18 місце. Важливо те, що для визначення місця у рейтингу використовують понад 60 окремих факторів для визначення оцінки індексу сили.

Застосування ППО FrankenSAM

Україна вперше застосувала саморобну ППО FrankenSAM, яку виготовила разом зі США. З неї вдалося вразити російський дрон-камікадзе типу Shahed на відстані 9 км.

Україна вирішила розробити гібридну систему ППО, адже на розробку власної потрібні роки.

Фільм 20 днів у Маріуполі номінували на Оскар

Документальний фільм Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі 31 серпня вийшов у широкий прокат. 18 вересня Український оскарівський комітет повідомив, що ця стрічка представить нашу країну на премії Оскар 2024. 23 січня під час оголошення номінантів премії Оскар-2024 стало відомо, що 20 днів у Маріуполі змагатиметься за нагороду у категорії Найкращий документальний фільм.

Україна зможе знову нагадати світу про війну, показати реальну картину подій, а не пропагандистську російську.

Досягнення українського тенісу

Українська тенісистка Людмила Кіченок виборола місце у фіналі Australian Open-2024 у тандемі з латвійкою. Уперше за 16 років українка зіграє у фіналі жіночих парних змагань серії Грендслем. Але, на жаль, у фіналі українка з латвійкою програли.

Утім, п’ятеро українських тенісисток увійшли до 35 найкращих світового рейтингу — це новий національний рекорд:

Еліна Світоліна посіла 19-те місце; Марта Костюк на 28-му місці (особистий рекорд); Даяна Ястремська на 29-му місці; Леся Цуренко на 31-му місці; Ангеліна Калініна на 32-му місці.

Українець — наймолодший гросмейстер у світі

14-річний киянин Ігор Самуненков став чинним наймолодшим гросмейстером у світі. Він випередив американця Абгіманью Мішру, який старший за Самуненкова на чотири місяці.

Самуненков професійно займається шахами з восьми років. У 2021 році він здобув звання майстра ФІДЕ, а у 2022 — міжнародного майстра.

У 2023 році українець виконав норму на трьох турнірах: чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Угорщині та Польщі. Тому ФІДЕ вирішило надати Самуненкову звання гросмейстера.

Законопроект про множинне громадянство

22 січня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе до Верховної Ради України законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Він зазначив, що усі, хто має українське коріння і не забув його, повинні мати змогу стати українцями й за паспортом.

Читати на тему Правова гармонія чи конфлікти? Розбираємось з політологом та юристом у питанні множинного громадянства Вікна вирішили розібрати поняття інституту множинного громадянства з політологом Ярославом Телешуном та юристом Сергієм Ланкіним.

Книга про ОУН та УПА — найкращий історичний матеріал 2022-2023 років

Американська асоціація бібліотек визнала англомовну книгу Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух одним з найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках.

Про нагороду авторів повідомив Комітет з найкращих історичних матеріалів Асоціації довідкових і користувацьких послуг філії Американської асоціації бібліотек.

Авторами праці є український історик, ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович і канадський історик, географ Любомир Луцюк, який досліджує українське питання в зовнішній політиці США та Великої Британії. Переклала книгу журналістка, редакторка та дослідниця Марта Дарія Олійник.

— Я пишу повідомити вам, що вашу публікацію Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух — вибране з архівів таємної поліції обрали як один із найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках, — йдеться в листі до авторів книжки, який написав співголова Комітету з кращих історичних матеріалів Стівен А. Ноултон.

Українські видання увійшли до найкращих дитячих книжок світу

Американська секція IBBY (Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги) створила список видатних книжок з усього світу 2024 року. До нього увійшли два українські видання — книги Жовтий метелик Олександра Шатохіна та Хто зробить сніг Мар’яни і Тараса Прохаськів.

Історична угода між Великою Британією та Україною

12 січня 2024 під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до України, наші країни підписали історичну угоду про безпекову співпрацю, яка є продовженням угоди країн Великої сімки щодо надання Україні двосторонніх гарантій безпеки.

Відповідно до угоди, Лондон буде забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислову співпрацю.

Читай більше про нову допомогу Великої Британії для України за посиланням.

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