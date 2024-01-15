Запомнить и пользоваться всю жизнь: правила этики общения с пострадавшими от войны

Война стала новой рутинной реальностью украинцев. Вместе с тем общественная этика также видоизменилась под требования, которые диктует военное время.

Можно заметить, что в такое стрессовое время многим из нас стало труднее общаться друг с другом. Возникают нежелательные конфликты, отношения звучат, словно натянутые струны. Что с этим делать, как наладить общение с людьми во время войны, рассказали психологи Светлана Ройз, Дарья Отич и Алена Голимбовская.

Этика общения во время войны

Многие люди сейчас находятся в плохом эмоциональном состоянии из-за пережитых событий. Кто-то убегал от оккупации, кого-то насильственно держали в плену, другие находились долгое время за границей.

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Все эти люди, так или иначе, переживают травматические события и могут по-разному реагировать на людей и их слова вокруг.

Обычные, на первый взгляд, вещи могут вызвать травматические ассоциации. К примеру, дом, домашний любимец, самолет, звук сирены.

Светлана Ройз говорит, что лучше таких образов избегать. Например, если разговор идет с ребенком, лучше привычное “родители” заменить на “взрослые”.

Такая же ситуация и с физическим контактом — не стоит проявлять чрезмерную заботу объятиями или прикосновениями, если на это не дали разрешения.

— Всегда перед тем, как обнять человека, следует предупредить его об этом, а лучше спросить разрешения. Это правило следует принять во внимание на всю жизнь и придерживаться не только с украинцами, но и другими людьми, — советуют психологи.

Алена Голимбовская и Дарья Отич подчеркивают, что никогда не стоит жалеть человека. Вместо этого выслушай, поддержи и подчеркни сильные стороны своего собеседника или собеседницы. Ведь сопереживание поднимает дух лучше, чем фразы типа “мне тебя жалко”: так можно только загнать человека в позицию жертвы.

Светлана Ройз говорит: осторожными следует быть с расспрашиванием относительно эмоционального состояния человека, его планов или прошлого.

— Вопрос об эмоциях может еще больше расстроить. Лучше разговор начинать с физических показателей: спрашивай, как человек себя чувствует физически. Что касается прошлого и планов, то первое может вызвать у человека негативные воспоминания, второе — смутить и перенести в состояние неопределенности, — объясняет психолог.

Дарья Отич отмечает, что стоит уметь выслушать или просто побыть рядом тогда, когда человек в этом нуждается.

Также следует контролировать свои оценочные суждения относительно пережитого опыта другого человека. Не нужно ставить человеку вопрос типа “а почему ты поступил(-а) именно так?”, “А как ты мог/могла?”, потому что такие реплики смущают, заставляют принять позицию палача.

Не употребляй также и тезисы, что впоследствии все улучшится или время залечит раны, ведь ты не можешь гарантировать этого.

Как поддержать человека в сложной жизненной ситуации

Для начала спроси, нуждается ли человек в твоей помощи. Убеди, что ты всегда рядом и придешь на помощь тогда, когда тебя об этом попросят.

Надо понимать, что на разговор с человеком может пойти много ресурсов. А может быть такое, что человек откажется обсуждать свой опыт с тобой или вообще с кем-либо — и это нормально, — подчеркивают эксперты.

— Также важно продумывать свои вопросы, если они возникают, и не расспрашивать о том, на что сам(-а) не готов(-а) услышать ответ. Не забывай об искренности — только так можно построить качественный диалог.

Психологи отмечают, что главное умение, которое теперь должно быть у каждого — научиться слушать друг друга, давать советы только тогда, когда их просят, и никогда не настаивать на своей правоте.

Через несколько дней — годовщина полномасштабного вторжения. В большинстве своем люди начинают вспоминать и снова проживать страшные дни начала войны 24 февраля. Как помочь, если снова и снова проживаешь тот же день — читай в материале.

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