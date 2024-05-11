Не можешь найти свой путь. Что такое кризис самореализации, почему возникает и как его пережить

Едва ли не у каждого человека время от времени возникают так называемые экзистенциальные кризисы, когда под сомнение подпадает смысл собственной жизни, правильность выбора профессии или всего жизненного пути.

По тому ли пути я иду, то ли это, чего я хочу — возникает в голове постоянно.

Редакция Вікна-новини решила разобраться совместно с практическим психологом Анастасией Саской, что такое кризис самореализации, почему он возникает и возможно ли побороть это состояние.

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Что такое кризис самореализации

— Кризис самореализации — этап в психическом развитии, когда человек переосмысливает свои цели, ценности и идентичность, пытаясь понять собственные потребности и цель жизни в новом контексте, — объясняет Анастасия Саска.

Кризис может сопровождаться внутренним конфликтом, стремлением к самопознанию и поиском более глубокого осмысления собственной жизни. Примером кризиса самореализации может служить ситуация, когда личность, работавшая по специальности много лет, внезапно ощущает потерю смысла и удовлетворения от своей работы.

Этот человек начинает спрашивать себя, отражает ли его работа подлинные ценности и его потребности, необходимо ли изменить направление, чтобы найти больший смысл и удовлетворение в жизни.

Это внутреннее стремление к переосмыслению своей жизни и мира, подчеркнутое внутренней неуверенностью и поиском нового пути.

В общем, кризис самореализации может наступить в любое время и у кого-либо.

Кризис самореализации: пиковые периоды

По словам эксперта, можно выделить несколько периодов, когда человек наиболее уязвим к этому кризису:

в раннем взрослом возрасте 20-25 лет, когда мы более или менее начинаем осознавать собственные цели и мечты;

средний возраст 40-45 лет — здесь человек уже может реализоваться в определенных сферах и спрашивать себя, то ли это, что он хотел и нужно ли ему искать какие-то новые возможности;

старший возраст 60 лет и более — пора переосмысливать свою жизнь, удалось ли достичь своих мечтаний, удовлетворены ли все потребности, каков был смысл жизни.

— Но важно помнить, что возрастные рамки не четкие, у кого-то кризис самореализации может начаться в 17 лет, у другого — в 27-летнем возрасте, а кто-то вообще остро не почувствует его за всю жизнь.

Причины кризиса самореализации

Конечно, у каждого человека причины будут отличаться: все зависит от характера, эмоционального интеллекта и жизненных обстоятельств.

— Основными причинами, влияющими на возникновение кризиса самореализации, могут быть веские радикальные изменения в жизни: потеря работы, переезд, развод, смерть близкого человека и подобное. А ещё сравнение себя с другими — это может порождать чувство собственной недостаточности.

Также оказывает влияние наличие конфликта ценностей, когда твои собственные ценности не совпадают с ценностями социума; поиск смысла жизни или же этап развития личности.

Как пережить кризис самореализации

Практический психолог Анастасия Саска говорит: избавиться от кризиса вряд ли получится, но есть несколько стратегий наименее болезненного выхода из него.

Это может быть саморефлексия — дай себе время на размышления, чтобы понять причину, загнавшую тебя в этот кризис. Это и будет ответом на вопрос, как выйти из такого состояния.

Помочь может общение с друзьями или специалистом по психическому здоровью — иногда открытое обсуждение проблемы поможет найти выход из нее. Если же это не помогает, тогда стоит начать поиск новых целей и увлечений, — советует эксперт.

В то же время, причиной возникновения мыслей о неправильности своих выборов в жизни, может стать неумение отказывать никому в просьбах или советах. Почему важно уметь говорить Нет и почему тренд на ассертивность становится столь популярным, мы рассказывали раньше.

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