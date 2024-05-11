Не можеш знайти свій шлях. Що таке криза самореалізації, чому виникає і як пережити

Мало не в кожної людини час від часу виникають так звані екзистенційні кризи, коли під сумнів підпадає сенс власного життя, правильність вибору професії чи всього життєвого шляху.

Чи тим шляхом я іду, чи це те, чого я хочу — виникає у голові повсякчас.

Редакція Вікна-новини вирішила розібратися спільно з практичною психологинею Анастасією Саскою, що таке криза самореалізації, чому вона виникає і чи можливо побороти цей стан.

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Що таке криза самореалізації

— Криза самореалізації — це етап у психічному розвитку, коли людина переосмислює свої цілі, цінності та ідентичність, намагаючись зрозуміти власні потреби та мету життя в новому контексті, — пояснює Анастасія Саска.

Криза може супроводжуватися внутрішнім конфліктом, прагненням до самопізнання та пошуком глибшого осмислення власного життя. Прикладом кризи самореалізації може бути ситуація, коли особа, яка працювала за фахом багато років, раптово відчуває втрату сенсу та задоволення від своєї роботи.

Ця людина починає запитувати себе, чи відображає її робота справжні цінності та власні потреби, чи необхідно змінити напрям, щоб знайти більший сенс та задоволення у житті.

Це внутрішнє прагнення до переосмислення свого життя і світу, підкреслене внутрішньою невпевненістю та пошуком нового шляху.

Загалом, криза самореалізації може настати будь-коли та у будь-кого.

Криза самореалізації: пікові періоди

За словами експертки, можна виділити кілька періодів, коли людина найбільш вразлива до цієї кризи:

у ранньому дорослому віці 20-25 років, коли ми більш-менш починаємо усвідомлювати власні цілі та мрії;

середній вік 40-45 років — тут людина вже може реалізуватись у певних сферах і запитувати себе, чи це те, що вона хотіла, і чи потрібно їй шукати якісь нові можливості;

старший вік 60 років і більше — час переосмислювати своє життя, чи вдалося досягнути своїх мрій, чи задоволені всі потреби, який був сенс життя.

— Але важливо памʼятати, що вікові рамки не чіткі, у когось криза самореалізації може початись у 17 років, в іншої людини — у 27-річному віці, а хтось взагалі гостро не відчує її за все життя.

Причини кризи самореалізації

Звісно, у кожної людини причини будуть різнитися: все залежить від твого характеру, емоційного інтелекту та життєвих обставин.

— Основними причинами, що впливають на виникнення кризи самореалізації, можуть бути вагомі радикальні зміни в житті: втрата роботи, переїзд, розлучення, смерть близької людини тощо. А ще порівнювання себе з іншими — це може породжувати відчуття власної недостатності.

Також впливає наявність конфлікту цінностей, коли твої власні цінності не збігаються з цінностями соціуму; пошук сенсу життя або ж етап розвитку особистості.

Як пережити кризу самореалізації

Практична психологиня Анастасія Саска каже: позбутись кризи навряд чи вийде, але є декілька стратегій найменш болісного виходу з неї.

Це може бути саморефлексія — дай собі час на роздуми, аби зрозуміти причину, що загнала тебе в цю кризу. Це і буде відповіддю на запитання як вийти з такого стану.

Допомогти може спілкування з друзями або фахівцем із психічного здоровʼя — інколи відкрите обговорення проблеми може допомогти знайти вихід із неї. Якщо ж це не допомагає, тоді варто почати пошук нових цілей і захоплень, — радить експертка.

Водночас причиною виникнення думок про неправильність своїх виборів у житті може стати невміння відмовляти нікому у проханнях чи порадах. Чому важливо вміти казати Ні та чому тренд на асертивність стає таким популярним, ми розповідали раніше.

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