Только конкретика и список действий. Как перейти на удаленную работу — советы, которые упростят поиск

Хочешь работать удаленно? В этом много преимуществ, например, ты можешь работать с любой точки планеты, путешествовать, совмещать работу с чем-то другим, а еще — не придется тратить время на дорогу в офис и обратно. Читай советы, как перейти на удаленную работу.

Как перейти на удаленную работу: пять полезных советов

Полезными советами, которые приблизят тебя к удаленной работе, поделилось издание Elle. Удаленная работа и фриланс дают возможность самостоятельно определять свой график, что очень удобно. Если ты ищешь нишу в удаленной работе, держи советы.

Оцени свои умения.

Синдром самозванца часто постигает нас, но это тот случай, когда о нем лучше забыть. Оцени свои умения и таланты, выпиши их в блокнот, допиши свои навыки, которые могут быть полезны другим людям. Это поможет определить приблизительное направление движения.

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Поиск.

Проанализируй и отыщи востребованные онлайн проекты. Не хватайся за первый, который увидишь. Выбери что-нибудь действительно интересное для себя. Не ищи работу на сайтах для фрилансеров — там много конкурентов и низкая оплата. Можешь воспользоваться Instagram — выбери бренды, которым ты можешь улучшить визуал, тексты или что-нибудь другое.

Письмо и портфолио.

Сопроводительное письмо и качественное портфолио — это уже половина дела. Письмо и портфолио должны быть лаконичными, ведь у работодателей нет времени на изучение десятков страниц текста. Сформируй запрос и то, что ты можешь улучшить в компании.

Навыки тайм-менеджмента.

Используй время и рабочее пространство с комфортом для себя и окружающих. Определи желаемую длительность рабочего дня и старайся придерживаться ее. Дома раздели площадь на зоны работы и отдыха.

Определи границы коммуникации.

Часто фрилансеры, а также те, кто работает удаленно, имеют проблемы коммуникации с клиентами. Они могут заваливать вопросами в нерабочее время, давать дополнительные задания и так далее. При знакомстве с клиентами четко обсуждай границы коммуникации, свое рабочее время и возникающие вопросы.

Раньше мы рассказывали о преимуществах и недостатках workation’а.

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