Миллион евро на украинские бизнесы. Как получить грант на предприятие — пошаговая инструкция

Получить капитал на собственное дело не так-то легко. Однако ЕС и Германия предоставят 100 грантов по 10 тысяч евро украинским предприятиям. Читай в нашем материале, кто может получить их и как это сделать.

Как получить грант на предприятие в 10 тысяч евро — пошагово

Информацией поделилось Министерство экономики Украины. Принять участие и получить грант могут микро-, малые и средние предприятия (ММСП) Украины, обладающие экспортной способностью и инновационным потенциалом.

Сумма одного гранта — до 10 тысяч евро для восстановления, развития и устойчивости во время войны, — пишут в Минэкономики.

Участвовать в программе могут предприятия, работающие в следующих областях:

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Переработка (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность). Креативная индустрия. Логистика и транспорт. Другие секторы с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

Заявки можно подавать по 11 февраля 2024. Чтобы подать заявку на грант и ознакомиться со всеми условиями участия, переходи по этой ссылке.

Гранты могут быть использованы для продвижения экспорта, исследования и развития (RnD), сертификации, тестирования и проверки, регистрации и защиты интеллектуальной собственности и других расходов.

Результаты отбора будут объявлены в первой половине марта на сайте грантовой программы и в социальных сетях. Также информирование будет осуществляться по электронной почте.

Участвовать в отборе не могут: компании, зарегистрированные как физические лица предприниматели, фермерские хозяйства, государственные или коммунальные предприятия, публичные и частные акционерные общества. А также предприятия, зарегистрированные после 01.01.2021.

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