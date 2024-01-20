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Миллион евро на украинские бизнесы. Как получить грант на предприятие — пошаговая инструкция

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 января 2024, 11:00
Как получить грант на предприятие в 10 тысяч евро - пошагово
Фото: Unsplash

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Миллион евро на украинские бизнесы. Как получить грант на предприятие — пошаговая инструкция
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