Эффективные видеовстречи: секреты качественного рабочего общения онлайн

С началом COVID-19 многим пришлось познакомиться с искусством видеовстреч. Полномасштабная война переместила в онлайн-вселенную еще больше сотрудников разных профессий.
Казалось бы, это хороший выход из сложной ситуации, однако общение и рабочая коммуникация в онлайне, к сожалению, далеко не во всех компаниях на должном уровне.
Это провоцирует не только межличностные недоразумения, но и замедляет рабочий процесс, что в результате влияет на жизнедеятельность фирмы или компании.
Советами, как комфортно устроить онлайн-коммуникацию и сделать ее эффективным помощником в работе, поделилась операционный директор в компании Wezom Academy Александра Стеценко.
Для большинства звучит странно, что такой удобный вариант коммуникации, как видеовстречи, может оказаться тем, что мешает эффективной работе.
Чтобы выяснить, как все на самом деле, Американская консалтинговая компания Korn Ferry провела опрос около 2000 человек, постоянно участвующих в рабочих видеовстречах. Результаты показали:
Кроме того, что видеовстречи занимают много времени, они могут откровенно раздражать участников. Этому способствуют:
Позаботься о том, чтобы все понимали, зачем организован звонок, какие вопросы будут решаться, какая информация нужна от участников и какова цель обсуждения.
Несмотря на все эти недостатки, дистанционная работа остается выигрышным вариантом для многих компаний и сотрудников.
Несмотря на все эти недостатки, дистанционная работа остается выигрышным вариантом для многих компаний и сотрудников.
Прежде всего, это вопрос безопасности для жизни, ведь в Украине все еще продолжается полномасштабная война. Однако такой формат имеет огромные шансы остаться и после нашей победы.
Именно поэтому проблему с плохой эффективностью видеовстреч следует решать, а не откладывать на лучшие времена.
Как уже отмечалось, отсутствие структуры и четкой цели встречи может раздражать других участников звонка. Они не будут понимать, зачем тратить на это время.
Структура же поможет сделать встречу четкой и продуктивной, не забыть важные темы для обсуждения. А если двигаться по плану, то еще и удастся четко укладываться во время. Разработать структуру поможет:
Не забудь убедиться, что все важные участники обсуждения могут быть на связи в выбранное время.
Начинай обсуждение вовремя. Если кто-то из коллег опаздывает, но это не критично, начинай встречу. Пусть человек присоединится позже.
Следи, чтобы другие участники не отходили от темы. Это может задержать встречу и увести от фокуса обсуждения.
Следи, чтобы другие участники не отходили от темы. Это может задержать встречу и увести от фокуса обсуждения.
Сразу информируй других, что на обсуждение определенного вопроса есть установленное количество времени, например, 15 минут. Это будет стимулировать концентрироваться на теме и не отвлекаться.
Обсуждение должно приводить к определенным действиям и решениям. Если в конце звонка участники не поняли, что делать дальше и какой план действий — встреча прошла напрасно.
Убедись, что все задачи четко сформулированы и донесены до людей, которые будут за это ответственны.
Убедись, что все задачи четко сформулированы и донесены до людей, которые будут за это ответственны.
Если же задачи ставят тебе, убедись, что все понял(-а) и не осталось дополнительных вопросов. Если они есть, лучше не переносить их на потом, а спросить сразу.
Следует планировать время встречи так, чтобы успеть обсудить не только основные пункты, но и возможные вопросы участников и подвести итоги.
Лучше всего подытожить встречу краткими тезисами: что обсуждено, какие решения приняты, кто и за что отвечает.
Такой результат поставит окончательную точку в диалоге и подтвердит, что незакрытых вопросов не осталось. Не забудь убедиться, что у участников нет вопросов, только после этого можно завершать встречу.
Отзыв важен для оценки эффективности проводимой встречи. Благодаря ему можно выявить недостатки коммуникации и исправить их. А также просьба об отзыве дает участникам чувство, что к ним прислушиваются.
Конечно, не нужно устраивать подробный опрос с десятками вопросов и вариантов ответов. Достаточно спросить, как участники оценили бы производительность встречи от 1 до 10. Также полезно собрать замечания и предложения относительно следующих встреч.
Проблемы с техникой могут вызвать не только неудобства во время видеовстреч, но и замедлять работу. Некоторые технические неисправности можно устранить самостоятельно. Мы рассказали, почему пищит ноутбук и что с этим делать.
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