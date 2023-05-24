Постоянно хочется больше! Почему люди никогда недовольны своей зарплатой

Понимание своих финансовых потребностей — важный фактор, который способен обеспечить комфортный уровень жизни. Именно поэтому многие из нас стремятся получать достойную заработную плату. Но даже когда мы достигаем нашей финансовой цели, выясняется, что снова хочется зарабатывать больше. О том, почему люди никогда не бывают довольны своей зарплатой, рассказали журналисты BBC.

Как отмечают эксперты, чем больше человек получает — тем больше у него потребности. Больше всего это касается карьеристов и тех, кто занимается интеллектуальным трудом.

Ученые говорят, что многие люди, которые уже зарабатывают в пределах верхних показателей среднего национального дохода, вряд ли когда-нибудь будут полностью удовлетворены своими заработками.

Почему так происходит

Главным мотивом к стремлению увеличить свои доходы часто является постоянное сравнение с другими. И обычно, те, с кем мы себя сравниваем — это члены ограниченной группы, с которыми мы регулярно взаимодействуем.

На практике мы сравниваем себя не со всем населением, а только с узким кругом лиц, с которыми тесно общаемся. Например, если кто-то принадлежит к 1% топ-специалистов, и все его близкие друзья или коллеги также к ней относятся, то он/она измеряют свой финансовый успех, сравнивая исключительно с ними, — разъясняет профессор организационного поведения колледжа Бабсона в Массачусетсе Данна Гринберг.

И добавляет, что в такой группе всегда будет человек, который зарабатывает больше и имеет большее состояние, что и заставляет чувствовать потребность тоже получать больше.

Как взаимосвязаны эго человека и зарплата

Профессор рассказывает, что еще одним, немаловажным фактором является эго.

Многие приравнивают свое состояние к показателям самооценки. Это присуще обоим полам, но все же, у мужчин это выражено в большей степени, чем у женщин.

Гринберг высказывает мнение, что если люди, с которыми мы сравниваем себя, имеют больший доход, то мы можем чувствовать себя менее значимыми. В таком случае наше эго будет побуждать нас к усилиям стать на одном уровне с ними или даже превзойти их. Это, в свою очередь, стимулирует увеличение зарплаты.

Профессор психологии в университете Нью-Йорка Тесса Вест добавляет, что люди всегда будут беспокоиться про уровень своей заработной платы. Это связано с тем, что с каждым повышением мы привыкаем к лучшей, более комфортной жизни и, как следствие, получаем желание зарабатывать больше.

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