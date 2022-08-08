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Теперь штраф за избирательность — новые правила для работодателей и что изменится в трудоустройстве

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 08 августа 2022, 16:05
Роботодавців штрафуватимуть за дискримінацію — постанова Кабміну
Фото: Pexels

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