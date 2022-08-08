Теперь штраф за избирательность — новые правила для работодателей и что изменится в трудоустройстве

Кабинет Министров утвердил порядок уплаты штрафов для работодателей, дискриминирующих работников в рекламе вакансий. Теперь из-за требований, не касающихся характера работы, условий или процесса выполнения, работодателям грозят штрафы за дискриминацию.

Работодателей будут штрафовать за дискриминацию

О нововведениях сообщили в Министерстве экономики Украины. Дискриминационными требованиями к работнику будет считаться избирательность по полу, возрасту и другим признакам.

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Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки.

Порядок взимания штрафов также утвержден и будет происходить по следующему алгоритму:

Государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и присылает его рекламодателю. Санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа от Гоструда. Если штрафы за дискриминацию не будут обжалованы или уплачены, их будут взыскивать через суд.

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Работодатель имеет право обжаловать решение о штрафе в суде или обратиться в Гоструд.

Запрет дискриминировать людей в рекламе вакансий прописан еще в 1996 году в Законе о рекламе, однако теперь он будет действовать более эффективно, ведь штраф за несоблюдение требований достигает десятикратной минимальной зарплаты — 65 тыс. грн.

Новое постановление должно упростить трудоустройство в Украине.

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