Теперь штраф за избирательность — новые правила для работодателей и что изменится в трудоустройстве

Кабинет Министров утвердил порядок уплаты штрафов для работодателей, дискриминирующих работников в рекламе вакансий. Теперь из-за требований, не касающихся характера работы, условий или процесса выполнения, работодателям грозят штрафы за дискриминацию.
О нововведениях сообщили в Министерстве экономики Украины. Дискриминационными требованиями к работнику будет считаться избирательность по полу, возрасту и другим признакам.
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Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки.
Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки.
Порядок взимания штрафов также утвержден и будет происходить по следующему алгоритму:
Работодатель имеет право обжаловать решение о штрафе в суде или обратиться в Гоструд.
Запрет дискриминировать людей в рекламе вакансий прописан еще в 1996 году в Законе о рекламе, однако теперь он будет действовать более эффективно, ведь штраф за несоблюдение требований достигает десятикратной минимальной зарплаты — 65 тыс. грн.
Новое постановление должно упростить трудоустройство в Украине.
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