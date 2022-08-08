Відтепер штраф за вибірковість — нові правила для роботодавців та що зміниться в працевлаштуванні

Кабінет Міністрів затвердив порядок сплати штрафів для роботодавців, які дискримінують працівників у рекламі вакансій. Відтепер через вимоги, які не стосуються характеру роботи, умов чи процесу виконання, роботодавцям загрожують штрафи за дискримінацію.

Роботодавців штрафуватимуть за дискримінацію

Про нововведення повідомили в Міністерстві економіки України. Дискримінаційними вимогами до працівника вважатиметься вибірковість щодо статі, віку та інших ознак.

До речі, ми розповідали, які бувають види дискримінації.

Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки.

Порядок стягування штрафів також затверджений і відбуватиметься за таким алгоритмом:

Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю. Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці. Якщо штрафи за дискримінацію не будуть оскаржені чи сплачені, їх стягуватимуть через суд.

Роботодавець має право оскаржити рішення про штраф у суді або звернутися до Держпраці.

Заборона дискримінувати людей в рекламі вакансій прописана ще 1996 року в Законі про рекламу, проте тепер вона діятиме ефективніше, адже штраф за недотримання вимог сягає десятикратної мінімальної зарплати — 65 тис. грн.

Нова постанова має спростити працевлаштування в Україні.

Раніше ми розповідали, як змінюється робочий день та зарплати на період війни.

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