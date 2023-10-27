Между нами любовь и… контракт: как заключение брачного договора может защитить от финансового насилия

К сожалению, с каждым годом статистика обращений по поводу насилия в семье ухудшается. Люди страдают, молчат и боятся отстоять себя. Но на законодательном уровне есть соответствующие акты, предусматривающие защиту прав каждого человека. Многие общественные организации призывают не молчать, не терпеть и бороться со всеми проявлениями насилия в семье.

Вікна пообщались с Наталией Горбаль, адвокатом с 24-летним опытом, экспертом в сфере брачно-семейных отношений, и выяснили, как проявляется финансовое насилие и как его избежать.

Как может проявляться финансовое насилие в семье и как это влияет на каждого из супругов

Финансовое насилие — это одна из форм домашнего насилия, за которую предусмотрена ответственность.

Финансовое насилие может совершаться в отношении одного из супругов, ребенка, бывших супругов и мужа, любого из партнеров, состоящих в так называемом гражданском браке. Также могут страдать родители каждого из супругов или партнеров по совместному проживанию.

Сейчас также смотрят

Как правило, финансовое насилие характеризуется ограничением доступа к средствам и/или другим активам семьи (недвижимое или движимое имущество), неуплатой алиментов (на ребенка или на одного из супругов) или уклонения родителя от удержания/обеспечения ребенка.

— Я считаю, что даже отказ добровольно отдать партнеру половину своей зарплаты или иного дохода (по закону любой доход, и заработная плата — не исключение, является общей совместной собственностью супругов и подлежит разделу, если иное не предусмотрено договоренностями между супругами, например в брачном договоре) может свидетельствовать о финансовом насилии, — говорит Наталья Горбаль.

Конечно, чтобы доказать факт совершения этого, требуются соответствующие доказательства. Впрочем, это не может стать препятствием для защиты своих нарушенных прав. С большой вероятностью можно сказать, если совершается насилие в такой форме, то вряд ли при создании семьи каждый из супругов руководствовался правдой или обсуждал друг с другом финансовый вопрос.

Скорее всего, каждый думал о чем-то своем. Но в любом случае, именно нерешенный финансовый вопрос и приводит ко всем проблемам, которые случаются в семьях.

Есть ли какие-то законодательные акты, защищающие от финансового насилия и притеснения в семье

У нас очень мощные законодательные акты в этой сфере. И можем говорить не только о наличии теоретической основы, но и использовании их в реальной жизни.

Среди основных: Конвенция Совета Европы О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями, Закон Украины О предотвращении и противодействии домашнему насилию, Закон Украины Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, Порядок вынесения уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции Украины срочного запретительного предписания относительно обидчика (Приказ МВД Украины № 654 от 01.08.2018).

Как заключение брачного договора может защитить от финансового насилия

Если пара заключает брачный договор, разработанный именно для нее, не по шаблону, то он обязательно будет иметь разделы, которые будут регулировать все финансовые вопросы семьи.

Если пара все проговорила, согласовала и поставила свою подпись под договором, это будет означать только одно — всех устраивает. Поэтому дальше говорить, что происходит домашнее насилие, не будет оснований.

Конечно, можно столкнуться с тем, что договор не выполняется. Но это уже не о домашнем насилии, а о не исполнении обязательств.

Чаще всего, если договор заключен в интересах семьи, то риск возникновения подобных вопросов очень мал. А если кто-то не будет выполнять, то договором должна быть предусмотрена ответственность за невыполнение обязательств.

Какие разделы обязательно должны быть в брачном договоре, чтобы он был максимально эффективным

Обязательно договор должен предусмотреть следующие разделы:

создание и управление семейным бюджетом, резервным фондом семьи;

долги, которые может сформировать каждый из супругов;

определение режима собственности имущества (личная частная собственность, общая совместная собственность), которое будет увеличиваться;

содержание ребенка/детей и/или одного из супругов.

Какие еще преимущества будет у каждого при подписании брачного договора

Брачный договор, составленный как бизнес-план, будет способствовать развитию и созданию крепкой семьи. Другими словами, договор может определить так называемые правила игры жизнедеятельности семьи и каждый из супругов будет знать: что, когда и в каком размере.

Война стала лакмусовой бумажкой для каждого из нас — и сейчас речь не только о национальном сознании. Пока одни пары решают создать семью, другие наоборот разводятся. Читай, почему люди разводятся во время войны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.