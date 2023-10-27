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Между нами любовь и… контракт: как заключение брачного договора может защитить от финансового насилия

Даниэла Долотова, журналист сайта 27 октября 2023, 19:30
шлюбний договір
Фото: Pexels, Unsplash

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