Між нами кохання та… контракт: як укладання шлюбного договору може захистити від фінансового насильства

На жаль, з кожним роком статистика звернень щодо насильства у сім’ї погіршується. Люди страждають, мовчать та бояться відстояти себе. Та на законодавчому рівні є відповідні акти, якими передбачено захист прав кожної людини. Багато громадських організацій закликає не мовчати, не терпіти та боротися з усіма проявами насильства в сім’ї.

Вікна поспілкувалися з адвокаткою з 24-річним досвідом, експерткою у сфері шлюбно-сімейних відносин Наталією Горбаль та дізналися, як проявляється фінансове насильство та як його уникнути.

Як може проявлятися фінансове насильство в сім’ї та як це впливає на кожного з подружжя

Фінансове насильство — це одна з форм домашнього насильства, за яку передбачена відповідальність.

Фінансове насильство може вчинятися щодо одного з подружжя, дитини, колишніх дружини та чоловіка, будь-кого з партнерів, які перебувають у так званому цивільному шлюбі. Також можуть страждати батьки кожного з подружжя або партнерів зі спільного проживання.

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Зазвичай, фінансове насильство характеризується обмеженням доступу до коштів та/або інших активів сімʼї (нерухоме чи рухоме майно), несплатою аліментів (на дитину або на одного з подружжя) або ухилення одного з батьків від утримання/забезпечення дитини.

— Я вважаю, що навіть відмова добровільно віддати партнеру половину своєї зарплатні або іншого доходу (за законом будь-який дохід, і заробітна плата — не виключення, є спільною сумісною власністю подружжя і підлягає поділу, якщо інше не передбачено домовленостями між подружжям, наприклад у шлюбному договорі) може свідчити про фінансове насильство, — говорить Наталія Горбаль.

Звісно, щоб довести факт скоєння цього, потрібні відповідні докази. Втім, це точно не може стати перепоною для захисту своїх порушених прав. З великою ймовірністю можна сказати, якщо відбувається насильство у такій формі, то навряд чи при створенні сім’ї кожен з подружжя керувався правдою або обговорював одне з одним фінансове питання.

Найімовірніше, кожен думав про щось своє. Але у будь-якому разі, саме невирішене фінансове питання і призводить до всіх негараздів, які трапляються у сімʼях.

Чи є якісь законодавчі акти, що захищають від фінансового насильства та утиску в сім’ї

Ми маємо дуже потужні законодавчі акти у цій сфері. І можемо говорити не лише про наявність теоретичного підґрунтя, а й використання їх в реальному житті.

Серед основних: Конвенція Ради Європи Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству, Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника (Наказ МВС України № 654 від 01.08.2018).

Як укладання шлюбного договору може захистити від фінансового насильства

Якщо пара укладає шлюбний договір, який розроблений саме для них, не за шаблоном, то він обовʼязково матиме розділи, які врегульовуватимуть всі фінансові питання сімʼї.

Якщо пара все проговорила, погодила і поставила свій підпис під договором, то це означатиме лише одне — всіх все влаштовує. Тому надалі говорити, що відбувається домашнє насильство, не буде підстав.

Звісно, можна зіткнутися з тим, що договір не буде виконуватися. Але це вже не про домашнє насилля, а про не виконання зобовʼязань.

Найчастіше, якщо договір укладений в інтересах сімʼї, то ризик виникнення подібних питань дуже малий. А якщо хтось щось не виконуватиме, то договором має бути передбачена відповідальність за невиконання зобовʼязань.

Які розділи обов’язково мають бути в шлюбному договорі, щоб він був максимально ефективним

Обовʼязково договір має передбачити такі розділи:

створення та керування сімейним бюджетом, резервним фондом сімʼї;

борги, які може сформувати кожен з подружжя;

визначення режиму власності майна (особиста приватна власність, спільна сумісна власність), яке буде збільшуватися;

утримання дитини/дітей та/або одного з подружжя.

Які ще переваги матиме кожен при підписанні шлюбного договору

Шлюбний договір, складений, як бізнес-план, буде сприяти розвитку та створенню міцної сім’ї. Іншими словами, договір може визначити так звані правила гри життєдіяльності сімʼї та кожен з подружжя знатиме: що, коли та в якому розмірі.

Війна стала лакмусовим папірцем для кожного з нас, і зараз мова не лише про національну свідомість. Поки одні пари вирішують створити сім’ю, інші навпаки розлучаються. Читай, чому люди розлучаються під час війни.

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