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Між нами кохання та… контракт: як укладання шлюбного договору може захистити від фінансового насильства

Даніела Долотова, журналістка сайту 27 Жовтня 2023, 19:30
шлюбний договір
Фото: Pexels, Unsplash

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