А твое “нет” слышат? Как отказывать в сексе и распознать признаки сексуального насилия в паре

Никогда не болит голова и эрекция 24/7, всегда готов(-а) прыгнуть в постель и заниматься сексом целыми днями. Эта красивая картинка из порнофильмов хоть и гиперболизирована, но лежит в основе представлений о сексе.

Все мы хотим быть готовы к сексу в любой момент. Но правда в том, что мы часто истощены от работы, проблем и т.д. Секс требует ресурса, отдачи и, самое главное, желания. Иногда его может просто не быть, и это нормально.

Но даже если мы отдаем себе отчет в своем нежелании, сказать об этом партнеру бывает трудно. В частности, возникает множество страхов, которые заставляют нас добровольно идти на интим без желания, или нас неочевидно заставляют к близости.

Как же научиться асертивно отказывать партнеру, если не хочется секса? Как реагировать на обиды и распознать колокольчики сексуального насилия и манипуляций? Все эти вопросы мы разобрали с психотерапевтом Юлией Козачок.

Мужчины с Марса, женщины с Венеры: почему нам трудно отказать в сексе

Первое, что следует отметить: не хотеть секса — это нормально. Какого пола мы бы ни были, сексуальное желание очень тонко реагирует на общее психологическое состояние, которое зависит от сотни факторов.

Но почему же, если нам откровенно плохо, мы измотаны и т.д., мы все же соглашаемся на нежелательный секс?

Несмотря на право отстаивать свои границы словом “нет”, социальные стереотипы и ожидания партнера заставляют согласиться на секс, ведь создают огромное давление, — говорит психотерапевт.

Да, едва ли не каждый мужчина и женщина ожидают своего партнера в интимном векторе. Часто эти ожидания не наши собственные, а внушенные.

К примеру, мужчины имеют представление о том, какой должна быть женщина в сексе: раскрепощенная, никогда не отказывает, сама соблазняет, ведет себя как порно актриса и т.д. У женщин тоже есть ожидания: эрекция 24/7, часовая продолжительность полового акта и т.д.

Все это заставляет нас забыть самое главное, базу — секс должен быть для радости и удовольствия. А не под принуждением, через силу или потому, что не хотим обидеть партнера.

Но это не все причины. Может быть трудно отважиться на отказ без хорошего контакта со своими желаниями и чувствами, возможности опираться на себя и отстаивать свою правду.

Несмотря на то, что в голове живут разные ожидания друг к другу, корни проблемы у мужчин и женщин не отличаются:

недостаточное понимание себя и своих потребностей, границ, желаний;

страх обидеть партнера;

страх быть брошенным(-ой);

ощущение “я не имею право быть таким(-ой)”;

вина и стыд.

Отказ без обид: как сказать “нет”, чтобы на тебя не обиделись

Умение сказать “нет” распространяется не только на интим. Это важный навык в совместной жизни. Часто мы неумело отказываем, из-за чего могут возникнуть ссоры. Юлия Козачок поделилась принципами асертивного отказа.

Принципы асертивного отказа

Здесь мы можем опереться на принципы ненасильственного общения. В основе лежит осознание себя, своих потребностей и эмпатия к собеседнику. Вот составляющие асертивного общения:

Уважение собственных границ и границ другого человека. Принятие выбора, который делает другой. Даже если этот выбор не нравится, ты не пытаешься надавить, запугать, обвинить, обесценить человека. Я-послание — когда мы говорим о своих чувствах и переживаниях относительно ситуации или действий другого.

Например, вместо обвинения: ты все время отказываешь мне в сексе, гораздо полезнее будет форма: я заметил(-а), что у нас стало меньше секса. Давай поговорим об этом?

Как асертивно отказать в сексе

Частой причиной согласия на секс без желания является страх обидеть партнера. Но мы уже знаем, что благодаря асертивности можно выразить свое “нет” очень мягко.

Для этого используй формулу: Я-послание + просьба, приглашение к диалогу.

Если в паре сформированы доверительные отношения, в которых есть уважение, отзывчивость, искренние разговоры, где каждый может свободно выражаться, то проблем с отказом и адекватной реакцией на это, вероятно, не будет.

При абьюзивных отношениях, неравенстве в паре, невозможности быть собой отказ в сексе может вызвать резкую негативную реакцию у партнера. Но это не значит, что ты должен(-на) согласиться через силу.

В таких случаях следует внести четкость в свои слова и фразы. Говорить прямо о себе, своих чувствах, например: я сейчас не испытываю желания.

После этого чувствительный партнер может расспросить больше о твоем состоянии, или ты и сам(-а) можешь поделиться тем, что беспокоит.

Если, услышав асертивный отказ, человек начинает давить, требовать, унижать, угрожать — это колокольчики или, скорее, огромные колокола, чтобы задуматься, почему ты в отношениях, где не уважают твои границы.

Читать по теме До сих пор веришь в супружеский долг? Почему нельзя умалчивать сексуальное насилие в браке Почему секс в браке не всегда по взаимному согласию и какое наказание может ожидать обидчиков.

Что делать, когда партнер обижается после отказа

Иногда, как бы мы ни старались не задеть чувства, партнер все же может чувствовать обиду. Это нормальная эмоция, о которой следует поговорить, ведь часто мы трактуем слова других по-своему.

Так, в выражении “я не хочу сейчас секса” партнер мог увидеть что-то другое. К примеру: ты меня больше не привлекаешь, у меня появился другой, я хочу от тебя уйти и т.д. — список интерпретаций здесь очень большой.

Интерпретация зависит от того, какой страх в партнере активизировал отказ или в какую прошлую травму ты попал(-а) своими словами.

Так что обязательно следует спросить, что именно оскорбляет партнера? Что он слышит в слове “нет”? Проговаривать, что его задело и что вы можете с этим делать — путь к взаимопониманию.

Чувство вины после отказа: опасность неочевидного принуждения

К сожалению, иногда обиду могут использовать, чтобы заставить чувствовать тебя виновным(-ой) за отказ.

Человек может прибегать к выражениям-маркерам, чтобы манипулировать тобой и неочевидно принудить к сексу. Таким образом, ты будешь думать, что дал(-а) добровольное согласие на интим.

Ты можешь услышать: это же супружеская обязанность, ты должен(-на), ты меня не любишь и т.д. Все они направлены на активизацию чувства вины или угрозы.

Если после слов партнера ты испытываешь страх или вину — это признак манипуляции.

Но что делать? Вина — это социальное чувство, которое сформировалось как механизм регуляции. Выделяют два вида вины: реальная и токсичная.

Реальная — это когда я действительно сделал(-а) что-то плохое другому человеку. Тогда закономерно будет извиниться, узнать, можно ли как-то искупить вину.

Токсическая вина — это вина, которую человеку навязали, хотя на самом деле он ничего не совершил. С токсической виной следует работать в психотерапии, потому что корни чаще всего лежат глубоко в детстве.

Так что если ты испытываешь чувство вины, когда тебя манипулятивно принуждают к сексу, спроси себя: “Делаю ли я что-нибудь плохое? Действительно ли я в чем-то виноват(-а)?”

Сексуальное насилие в отношениях: что делать, если партнер вынуждает к близости

Есть простая истина — только я имею право распоряжаться своим телом. Никто не может меня заставлять делать то, что я не хочу.

С этой истиной должен считаться партнер, но с этим может не повезти и твои желания могут игнорировать. Партнер может не только скрытно манипулировать чувством вины, а прибегнуть и к более открытым действиям.

В любом случае это не норма и за это предусмотрена ответственность согласно ККУ. Если партнер совершает сексуальное насилие, твоя задача — позаботиться о своей безопасности и физически дистанцироваться.

Если ты ищешь человеку оправдание, то, к сожалению, маловероятно, что он изменится без длительной терапии. Человека, переходящего предел насилия, не могут остановить разговоры.

Психотерапевт объясняет это тем, что разрешение на насилие, присущее внутри человека, сформировалось на болезненном опыте — когда в его сторону было совершено насилие или происходила длительная травматизация.

Что делать, когда видишь признаки сексуального насилия

Испытав проявления любого насилия, важно сразу останавливать такие действия. Дело в том, что наша психика может сформировать опасную терпимость к насилию.

Чем дольше мы в отношениях, где наши границы не уважают и регулярно нарушают, тем ниже становится чувствительность к насилию. Грубо говоря, психика к нему привыкает, это становится нормой.

Когда отказ в сексе следует принимать за проблему

Отказ в сексе — это всегда проявление чего-то, говорит Юлия Козачок. Если отказывает партнер или ты чувствуешь, что не хочешь интима — нужно задаться вопросами: что стоит за отказом, из чего он рождается?

Психотерапевт поделилась полезными вопросами, которые можно задавать себе и партнеру:

Как я? Хорошо ли мне?

Как я чувствую себя в этих отношениях?

Есть ли между нами близость?

Отдалились ли мы в последнее время?

Есть ли нерешенные, замороженные конфликты в нашей паре, создающие напряжение?

Комфортно ли мне с партнером? А ему со мной?

Говорим ли мы искренне о наших чувствах, желаниях, потребностях?

Не утонули ли мы в рутине, создаем ли мы себе приятные активности и интересные занятия вместе?

Могу ли я быть с партнером открытым(-ой) и проявляться таким(-ой), как есть?

Существенное снижение либидо может быть одним из признаков депрессии. Поэтому, если вместе с отсутствием сексуального желания ты более двух – трех недель замечаешь стабильно пониженное настроение, нарушение сна, аппетита, отсутствие сил, следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Секс — чувствительный механизм. Из-за сотни мелочей его количество может уменьшиться или даже исчезнуть из жизни пары. Если так случилось и в твоих отношениях, не переживай, все можно восстановить. Читай, как восстановить сексуальное влечение в десяти шагах.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.