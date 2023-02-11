Мы между нами: почему лав-стори возникают на работе и насколько важны общие интересы — объяснение психолога

Любовь — это прекрасное чувство, дающее нам много эмоций. Часто романтические отношения завязываются между людьми, находящимися в одном кругу интересов — на работе, курсах.
Сначала людей объединяют рабочие проекты и общие интересы, а впоследствии из таких отношений вырастает нечто большее, чем дружба или рабочие отношения.
Но почему так возникает и есть ли будущее у возникших на работе отношений — объясняет психолог Ольга Андриевская-Семенюк.
— Отношения на работе или где угодно, где люди проводят много времени вместе, — закономерны, — говорит психолог. — Потому что человек — существо социальное, а одной из базовых потребностей является привязанность, романтические отношения и близость.
Человек нуждается в другом человеке, и эта потребность формируется от рождения. Сначала мы привязываемся к важному взрослому — чаще всего это мама, папа или человек, который заботился о нас в детстве.
Ольга говорит: с этим чувством не все так просто. По исследованиям британского психиатра Джона Боулби существует четыре типа привязанности, и только одна из них здоровая — это надежная привязанность.
Другие три типа: тревожная, избегающая и дезорганизующая — адаптивные, а не конструктивные, поэтому они скорее мешают человеку сближаться с другими и находиться в долгосрочных, надежных, близких отношениях.
От природы мы также имеем один из базовых инстинктов — иерархический, заложенный в нас эволюцией. В основе лежит необходимость найти свое место в социуме, занять частичку в сердцах других людей и быть принятым обществом.
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— На работе есть, как правило, максимум благоприятных факторов, чтобы удовлетворить свои потребности в привязанности, какой бы она ни была, и иерархическую потребность, поскольку на работе люди проводят много времени вместе, — объясняет психолог.
Чем больше люди проводят время вместе, тем больше между ними появляется общего, возникают общие воспоминания и цели.
По исследованиям ученых, чтобы подружиться или сблизиться, людям стоит провести вместе около 200 часов.
По исследованиям ученых, чтобы подружиться или сблизиться, людям стоит провести вместе около 200 часов.
Конечно, сблизятся или влюбятся не все коллеги на работе, а только те, кто сейчас нуждается в любви и отношениях.
Любовь может стать толчком к новым свершениям. Но иногда отношения на работе могут становиться препятствием для собственного развития или даже для людей вокруг.
Ольга Андриевская-Семенюк отмечает, что на этапе зарождения отношений следует понимать мотивацию человека и отделить потребности, которые удовлетворяет работа, а какие — отношения. Конечно, цели со временем могут изменяться, так как контакт с другим человеком является динамическим процессом.
Но если цель отношений для партнеров — просто развлечься, хорошо провести время или самоутвердиться за счет получения внимания, то сам интерес к ним будет продолжаться до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена.
Если коллеги ищут спутника, партнера для семейных отношений — такая влюбленность будет длиться дольше.
Если коллеги ищут спутника, партнера для семейных отношений — такая влюбленность будет длиться дольше.
Известно немало случаев, когда люди знакомились и влюблялись в коллегу по работе, а со временем создавали семьи, в которых живут долго и счастливо. Важно также понимать, в каком иерархическом положении находятся влюбленные на работе: из одного ли они отдела, одного ранга, или это, скажем, роман между руководителем и подчиненным.
Ведь когда есть определенная зависимость одного партнера от другого или полная зависимость — это препятствует развитию гармонических и равноправных отношений.
Также важно помнить, что любовь может угаснуть, а рабочее место — останется, и здесь важно умение мирно выходить из этих отношений и оставаться коллегами.
Психологи также убеждают: главную роль в создании пары или семьи играет не место работы партнеров, а их социальные роли внутри пары. Как не стать “мамой” для своего избранника и что это такое — мы писали в нашем другом материале.
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