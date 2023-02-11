Мы между нами: почему лав-стори возникают на работе и насколько важны общие интересы — объяснение психолога

Любовь — это прекрасное чувство, дающее нам много эмоций. Часто романтические отношения завязываются между людьми, находящимися в одном кругу интересов — на работе, курсах.

Сначала людей объединяют рабочие проекты и общие интересы, а впоследствии из таких отношений вырастает нечто большее, чем дружба или рабочие отношения.

Но почему так возникает и есть ли будущее у возникших на работе отношений — объясняет психолог Ольга Андриевская-Семенюк.

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— Отношения на работе или где угодно, где люди проводят много времени вместе, — закономерны, — говорит психолог. — Потому что человек — существо социальное, а одной из базовых потребностей является привязанность, романтические отношения и близость.

Человек нуждается в другом человеке, и эта потребность формируется от рождения. Сначала мы привязываемся к важному взрослому — чаще всего это мама, папа или человек, который заботился о нас в детстве.

Ольга говорит: с этим чувством не все так просто. По исследованиям британского психиатра Джона Боулби существует четыре типа привязанности, и только одна из них здоровая — это надежная привязанность.

Другие три типа: тревожная, избегающая и дезорганизующая — адаптивные, а не конструктивные, поэтому они скорее мешают человеку сближаться с другими и находиться в долгосрочных, надежных, близких отношениях.

От природы мы также имеем один из базовых инстинктов — иерархический, заложенный в нас эволюцией. В основе лежит необходимость найти свое место в социуме, занять частичку в сердцах других людей и быть принятым обществом.

— На работе есть, как правило, максимум благоприятных факторов, чтобы удовлетворить свои потребности в привязанности, какой бы она ни была, и иерархическую потребность, поскольку на работе люди проводят много времени вместе, — объясняет психолог.

Чем больше люди проводят время вместе, тем больше между ними появляется общего, возникают общие воспоминания и цели.

По исследованиям ученых, чтобы подружиться или сблизиться, людям стоит провести вместе около 200 часов.

Конечно, сблизятся или влюбятся не все коллеги на работе, а только те, кто сейчас нуждается в любви и отношениях.

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Любовь может стать толчком к новым свершениям. Но иногда отношения на работе могут становиться препятствием для собственного развития или даже для людей вокруг.

Ольга Андриевская-Семенюк отмечает, что на этапе зарождения отношений следует понимать мотивацию человека и отделить потребности, которые удовлетворяет работа, а какие — отношения. Конечно, цели со временем могут изменяться, так как контакт с другим человеком является динамическим процессом.

Но если цель отношений для партнеров — просто развлечься, хорошо провести время или самоутвердиться за счет получения внимания, то сам интерес к ним будет продолжаться до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена.

Если коллеги ищут спутника, партнера для семейных отношений — такая влюбленность будет длиться дольше.

Известно немало случаев, когда люди знакомились и влюблялись в коллегу по работе, а со временем создавали семьи, в которых живут долго и счастливо. Важно также понимать, в каком иерархическом положении находятся влюбленные на работе: из одного ли они отдела, одного ранга, или это, скажем, роман между руководителем и подчиненным.

Ведь когда есть определенная зависимость одного партнера от другого или полная зависимость — это препятствует развитию гармонических и равноправных отношений.

Также важно помнить, что любовь может угаснуть, а рабочее место — останется, и здесь важно умение мирно выходить из этих отношений и оставаться коллегами.

Психологи также убеждают: главную роль в создании пары или семьи играет не место работы партнеров, а их социальные роли внутри пары. Как не стать “мамой” для своего избранника и что это такое — мы писали в нашем другом материале.

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