Ми між нами: чому лав-сторі виникають на роботі та до чого тут спільні інтереси — пояснення психологині

Кохання — це прекрасне почуття, що дарує нам багато емоцій. Часто романтичні стосунки зав’язуються між людьми, які перебувають в одному колі інтересів — на роботі, на курсах чи на гуртках.

Спочатку людей об’єднують робочі проекти та спільні інтереси, а згодом із таких стосунків виростає щось більше, ніж дружба чи робочі зносини.

Але чому так виникає та чи є майбутнє у стосунків, що виникли на роботі, — пояснює психологиня Ольга Андрієвська-Семенюк.

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— Стосунки на роботі чи будь-де, де люди проводять багато часу разом, є закономірними, — каже психологиня. — Бо людина — істота соціальна, а однією з базових потреб є прив’язаність, романтичні стосунки та близькість.

Людина потребує іншої людини, й ця потреба формується від народження. Спершу ми прив’язуємося до важливого дорослого — найчастіше це мама, тато чи той, хто піклується про нас у дитинстві.

Ольга каже: з цим почуттям не все так просто. За дослідженнями британського психіатра Джона Боулбі, існує чотири типи прив’язаності, і лише одна з них здорова — це надійна прив’язаність.

Інші три типи: тривожна, уникаюча та дезорганізуюча — є адаптивними, а не конструктивними, тож вони швидше заважають людині зближуватися з іншими та перебувати у довготривалих, надійних, близьких стосунках.

Від природи ми також маємо один з базових інстинктів — ієрархічний, що закладений в нас еволюцією. В основі лежить потреба знайти своє місце в соціумі, зайняти частку в серцях інших людей та бути прийнятим(-ою) суспільством.

— На роботі ж є, як правило, найбільше сприятливих факторів, щоб задовольнити свої потреби в прив’язаності, якою б вона не була, та ієрархічну потребу, оскільки на роботі люди проводять багато часу разом, — пояснює психологиня.

А чим більше люди проводять часу разом, тим більше між ними з’являється спільного, виникають спільні спогади та цілі.

За дослідженнями вчених, щоб здружитися чи зблизитися, людям варто провести разом близько 200 годин.

Звісно, зблизяться чи закохаються не всі колеги на роботі, а лише ті, хто має зараз таку потребу.

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Кохання може стати поштовхом до нових звершень. Та інколи стосунки на роботі можуть ставати перешкодою для власного розвитку чи навіть для людей навколо.

Ольга Андрієвська-Семенюк зауважує, що на етапі зародження стосунків варто розуміти мотивацію людини та відокремити потреби, які задовольняє робота, а які — стосунки. Звичайно, цілі з часом можуть змінюватися, бо контакт з іншою людиною є динамічним процесом.

Та якщо мета стосунків для партнерів — просто розважитися, гарно провести час чи самоствердитися шляхом отримання уваги, то сам інтерес до них триватиме доти, доки потреба не буде задоволена.

Якщо ж колеги шукають супутника, партнера для сімейних стосунків, то така закоханість триватиме довше.

Відомо чимало випадків, коли люди знайомилися та закохувалися в колегу по роботі, а з часом створювали сім’ї, в яких живуть довго та щасливо. Важливо також розуміти, в якому ієрархічному положенні перебувають закохані на роботі: чи з одного вони відділу, одного рангу, чи це, скажімо, роман між керівником і підлеглим.

Адже коли є певна залежність одного партнера від іншого або цілковита залежність — це перешкоджає розвитку гармонійних та рівноправних відносин.

Також важливо пам’ятати, що кохання може згаснути, а робоче місце — залишитися, і тут важливе вміння мирно виходити з цих стосунків та залишатися колегами.

Психологи також переконують: головну роль у створенні пари чи сім’ї відіграє не місце роботи партнерів, а їхні соціальні ролі всередині пари. Як не стати “мамою” для свого обранця та що це таке — ми писали в нашому іншому матеріалі.

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